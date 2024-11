Con questo powerbank da 10.000mAh avrai il tuo telefono sempre al massimo (-59%)

Il powerbank da 10.000mAh è la soluzione ideale per una ricarica emergenziale pratica ed efficiente. Grazie alla sua capacità, è in grado di fornire energia sufficiente per ricaricare completamente uno smartphone più volte, rendendolo perfetto per chi è sempre in movimento.

Questo powerbank è dotato di due porte Input, una USB-C e una Micro USB, per la massima versatilità di ricarica. La porta Output USB da 12W assicura una ricarica rapida ed efficace per i tuoi dispositivi, garantendo prestazioni affidabili in ogni situazione.

La compattezza è un punto di forza: grazie alle celle ai polimeri di litio ad alta densità, il design è stato ottimizzato per offrire un dispositivo leggero e facile da trasportare. Infatti, occupa pochissimo spazio e può essere portato comodamente in tasca o in borsa.

Anche il design è stato curato nei minimi dettagli: il rivestimento in morbido materiale soft touch e la verniciatura antiscivolo non solo conferiscono una presa salda, ma rendono il dispositivo piacevole al tatto e resistente all’usura. Questo equilibrio tra funzionalità ed estetica rende il powerbank un accessorio indispensabile per ogni occasione. Nella confezione sono inclusi il caricabatterie portatile, un cavo USB-C.

Oggi, su Amazon, viene applicato uno sconto del 59% sul powerbank da 10.000mAh per un costo finale di soli 12€.