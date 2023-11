Con questo Hard Disk portatile da 4TB di Western Digital non avrai più problemi di "spazio": OFFERTA FOLLE (-25%)

Un HDD, acronimo di "Hard Disk Drive", è un dispositivo di archiviazione dati utilizzato per conservare informazioni digitali a lungo termine. Oggi l'HDD portatile di Western Digital da ben 4TB è in sconto del 25% per un costo finale di 124,75€.

L'HDD da ben 4TB (sì... 4TB!) è in sconto su Amazon

L'unità My Passport di WD è uno storage portatile affidabile progettato per offrire sicurezza e libertà durante i tuoi viaggi digitali. Questo dispositivo dal design elegante e compatto può contenere una vasta quantità di dati, tra cui foto, video, musica e documenti, tutto nel palmo della tua mano. Grazie al suo software di backup integrato, puoi garantire che nessun ricordo digitale vada perso lungo il percorso. Puoi programmare il backup automatico in base alle tue esigenze, assicurandoti che i tuoi file importanti siano sempre al sicuro sull'unità My Passport.

La sicurezza è fondamentale, e l'unità My Passport offre protezione con password e crittografia hardware AES a 256 bit per mantenere al sicuro i tuoi dati. Basta impostare una password per attivare questa funzionalità.

La semplicità è un altro punto forte: l'unità è pronta all'uso con il cavo incluso e offre un'interfaccia USB SuperSpeed per velocità di trasferimento elevate. Inoltre, WD si impegna per la durata, la resistenza e l'affidabilità a lungo termine, sostenendo il prodotto con una garanzia limitata di 3 anni.

Inoltre, è certificata conforme agli standard di compatibilità di Google, rendendola ideale per chi utilizza Chromebook. Quindi, con My Passport, puoi viaggiare nel mondo digitale con la certezza di avere un compagno di fiducia per la gestione dei tuoi preziosi dati.

Oggi su Amazon è possibile acquistare l'hard disk di Wester Digital portatile da 4TB al 25% di sconto per un prezzo finale di 124,75€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.