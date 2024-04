Con questo CODICE SCONTO risparmi tantissimo su iPhone 15

iPhone 15 è il top di gamma di casa Apple e oggi, su eBay, viene messo a disposizione degli utenti un codice sconto (PSPRAPR24) dal valore di ben 35€ che rende proprio iPhone 15 acquistabile a soli 689,99€.

iPhone 15: pronto un coupon su eBay!

L'iPhone 15 si presenta con una serie di innovazioni che lo rendono un dispositivo all'avanguardia nel panorama degli smartphone. Con la Dynamic Island, il telefono ti tiene sempre aggiornato mostrandoti notifiche e attività in tempo reale, consentendoti di rimanere connesso al mondo che ti circonda. Il suo design innovativo unisce vetro a infusione di colore e alluminio, garantendo robustezza e resistenza agli agenti esterni come schizzi, gocce e polvere.

La parte anteriore protetta da Ceramic Shield offre una resistenza superiore a qualsiasi altro vetro per smartphone, mentre il display Super Retina XDR da 6,1" è fino a due volte più luminoso sotto la luce solare rispetto al suo predecessore. La fotocamera principale da 48MP con teleobiettivo 2X cattura immagini straordinariamente dettagliate e nitide

Al cuore dell'iPhone 15 c'è il potentissimo chip A16 Bionic, che offre prestazioni ultraveloci e funzionalità avanzate come la fotografia computazionale e la modalità "Isolamento vocale" per le chiamate, mantenendo nel contempo una straordinaria efficienza energetica per una batteria che dura tutto il giorno.

La connettività USB-C consente un'esperienza di ricarica più flessibile, consentendo di utilizzare lo stesso cavo per caricare anche altri dispositivi. Inoltre, le funzioni di sicurezza come SOS emergenze via satellite e il rilevamento incidenti aggiungono un ulteriore livello di tranquillità per gli utenti.

