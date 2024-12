Con questa VPN ti proteggi online a meno di un caffè al giorno: ecco qual è

ExpressVPN può offrirti una soluzione completa per proteggere la tua vita digitale, a un costo davvero irrisorio: meno di un caffè al giorno, soltanto 4,99 dollari al mese grazie alla promozione in corso. Ma com'è possibile che un servizio così economico sia anche efficiente? Ecco tutti i motivi per cui utilizzare ExpressVPN è davvero vantaggioso, sotto tutti i punti di vista.

Navighi in sicurezza e proteggi i tuoi dati

ExpressVPN ti permette di connetterti a Internet in modo sicuro, crittografando tutta la tua attività online. Che tu sia in Italia o all’estero, puoi navigare liberamente e accedere ai tuoi contenuti preferiti collegandoti a un server VPN. Una funzionalità particolarmente utile quando utilizzi reti non protette, come i Wi-Fi pubblici, notoriamente vulnerabili.

Ma c'è anche un altro motivo per cui dovresti usare una VPN come ExpressVPN: in Italia, i provider, conservano i metadati degli utenti per almeno 12 mesi. Questi metadati includono indirizzi IP, orari di connessione e informazioni sul dispositivo. Grazie a ExpressVPN, impedisci al tuo provider di tracciare e registrare le tue attività online, che rimangono completamente private dal momento che la piattaforma adotta una politica di zero log.

Funzionalità e costi: soli 17 centesimi al giorno

Ecco alcune tra le funzionalità principali di ExpressVPN che dovresti conoscere:

Oltre 105 server in tutto il mondo, per una connessione veloce e stabile

in tutto il mondo, per una connessione veloce e stabile Password manager integrato per memorizzare e gestire le tue credenziali in sicurezza

integrato per memorizzare e gestire le tue credenziali in sicurezza Threat Manager per bloccare siti e tracker dannosi

dannosi Parental control, per proteggere i tuoi figli da contenuti inappropriati

Ora viene il bello: l'offerta speciale ExpressVPN, grazie alla quale puoi ottenere 2 anni di servizio, con 4 mesi gratis aggiuntivi, risparmiando il 61%. Il costo è di soli 4,99 dollari al mese, equivalenti a 17 centesimi al giorno. Inoltre, grazie alla garanzia di rimborso entro 30 giorni, puoi provare il servizio senza rischi. Investi in una VPN: puoi abbonarti a ExpressVPN online e in pochissimi minuti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.