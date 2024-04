Con NOW hai il cinema, l'intrattenimento e lo sport di Sky a portata di streaming

Non è mai troppo tardi per passare a NOW, la piattaforma streaming che ti offre accesso completo a tutto ciò che è l'offerta di Sky tra intrattenimento, cinema, sport e calcio. A partire da 6,99 euro al mese, puoi avere sui tuoi dispositivi preferiti, Smart TV comprese, una valanga di contenuti con cui passare le tue serate. Puoi scegliere tra due differenti pass, a seconda delle tue preferenze.

NOW: i pass disponibili e cosa puoi vedere

Partiamo dal Pass Cinema + Entertainment che, a partire da 6,99 euro al mese, ti permette di immergerti nelle migliori Serie TV internazionali firmate HBO (House of The Dragon, True Detective e molto altro ancora), gli Show più esclusivi e le produzioni originali di Sky (Pechino Express tra le tante), insieme ai film più attesi con oltre 1000 titoli on demand e nuove uscite.

Il pass Sport è perfetto invece per chi non vuole perdersi nemmeno un minuto del grande sport e calcio internazionale. Con prezzi a partire da 9,99 euro al mese puoi seguire in diretta le 3 grandi coppe Europee UEFA, la Serie A TIM con 3 partite su 10 a turno, tutta la Serie BKT e Serie C e soprattutto la diretta integrale di Formula 1, MotoGP, Tennis, Basket e tanto altro ancora.

NOW è disponibile praticamente ovunque: PC, smartphone, tablet, Smart TV, console da gioco e Stick. Ti abboni e disdici quando vuoi, senza preavviso, a meno che tu non scelga l'abbonamento con vincolo annuale che ti garantisce però un forte sconto sul piano mensile. Non ti resta che scegliere e iniziare la tua scorpacciata di sport e intrattenimento in streaming firmato Sky.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.