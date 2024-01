Con NOW guardi tutte le puntate di MasterChef Italia e non solo

Il pass Entertainment di NOW TV, che puoi avere a partire da 6,99 euro al mese, è la soluzione migliore per goderti tutto l'intrattenimento di Sky dai dispositivi che preferisci, in streaming e soprattutto anche on-demand. Tra le tante cose, puoi anche recuperare tutte le puntate di MasterChef Italia, lo show culinario più amato e seguito.

Pass Entertainment di NOW TV: vivi MasterChef Italia e molto altro

Il pass Entertainment di NOW TV è la chiave per accedere a un vasto catalogo di contenuti on-demand, che include come detto tutte le stagioni di MasterChef Italia. Che tu stia cercando le emozioni delle ultime puntate o che desideri rivivere i momenti indimenticabili delle prime stagioni, il pass Entertainment ti offre l'accesso completo.

Ma il pass Entertainment non si limita a MasterChef Italia perché puoi scoprire un mondo di intrattenimento, includendo serie TV internazionali di alto livello firmate HBO. Da The Last of Us a True Detective Night Country, le opzioni sono illimitate. La vasta libreria di NOW TV ti offre anche altri show di Sky e una selezione di programmi per tutta la famiglia.

Tutto questo può essere tuo a partire da soli 6,99 euro al mese. Sì, hai capito bene. Con questa cifra, avrai accesso illimitato a un mondo di intrattenimento culinario e non solo. Goditi le tue serie TV preferite quando vuoi e su qualsiasi dispositivo compatibile: un'opportunità da non perdere per portare l'emozione di Sky direttamente sullo schermo dei tuoi dispositivi preferiti.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.