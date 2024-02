Con NordVPN puoi vedere i tuoi programmi preferiti ovunque e in totale sicurezza: 63% DI SCONTO + 3 MESI GRATIS

Una VPN è un servizio che fornisce una connessione Internet sicura e privata. Le VPN sono utilizzate per una varietà di scopi: tra cui la navigazione sicura su Internet, l'accesso a contenuti georeferenziati, la protezione della privacy online e altro ancora. NordVPN è una delle aziende più rilevanti nell'ambito della fornitura di servizi VPN ed è disponibile, sul sito ufficiale, uno sconto mega del 63% + 3 mesi gratis da regalare ad un amico.

NordVPN: 63% di sconto + 3 mesi gratis con la nuova promozione

NordVPN, grazie alla sua crittografia avanzata fornisce una protezione sicura contro hacker e agenti di sorveglianza. Con una vasta rete di server distribuiti in oltre 60 paesi in tutto il mondo, NordVPN consente agli utenti di sbloccare contenuti georeferenziati e accedere a servizi online limitati dalla loro posizione geografica.

Inoltre, il servizio promuove una rigorosa politica di zero log, garantendo che non vengano registrate o tracciate le attività online degli utenti, per garantire una maggiore privacy e anonimato durante la navigazione su Internet. NordVPN offre anche una funzionalità di Kill Switch che interrompe automaticamente la connessione a Internet dell'utente nel caso in cui la connessione VPN venga interrotta improvvisamente.

Con applicazioni compatibili con una vasta gamma di dispositivi e piattaforme, NordVPN consente agli utenti di proteggere la loro privacy su tutti i loro dispositivi, inclusi Windows, macOS, iOS, Android e altri.

La promo presente oggi sul sito ufficiale prevede uno sconto enorme del 63% per 2 anni al quale possono essere sommati altri 3 mesi da regalare ad un amico, in modo tale da poter provare il servizio. Si tratta, dunque, di un servizio di assoluta qualità e affidabilità e di fondamentale importanza in un mondo sempre più tecnologico e sempre più votato alle attività online.

L'offerta oggi presente sul sito ufficiale di NordVPN propone uno sconto del 63% per due anni + 3 mesi gratis da regalare ad un amico.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.