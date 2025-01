Con NordPass proteggi i tuoi dati ovunque ti trovi: sconto del 50%

Scopri NordPass Premium: la piattaforma creata dallo stesso team di NordVPN con cui gestire facilmente le tue password e le tue informazioni digitali più importanti. Oggi puoi averla con il 50% di sconto sul piano biennale con tanto di garanzia di rimborso a 30 giorni.

Perché NordPass Premium è la scelta migliore per la tua identità digitale

NordPass Premium nasce allo scopo di darti una piattaforma totalmente sicura per la gestione non solo delle tue password, ma anche di tutte le informazioni sensibili che includono dati di carte di credito, dettagli personali e molto altro ancora. Funziona su PC, ma anche su smartphone e tablet con apposita app disponibile per iOS e Android.

L'applicazione fa uso di un sistema di crittografia avanzato per proteggere i tuoi dati anche quando ti trovi in giro, che sia in viaggio o un semplice spostamento per lavoro. Un ulteriore livello di sicurezza in tal senso è garantito dall'autenticazione a due fattori e persino dal riconoscimento biometrico, così da essere sicuri che alla cassaforte digitale dei tuoi dati possa accedere soltanto tu o una persona da te designata.

NordPass funziona poi con una sincronizzazione completa tra tutti i tuoi dispositivi abilitati: PC, smartphone e tablet, ti basterà effettuare l'accesso in tutta sicurezza per ritrovare subito le tue password con tanto di funzioni che includono la compilazione automatica dei moduli e la verifica della tenuta delle parole chiave.

In ogni caso, non ti servirà sempre internet dato che potrai accedervi anche in modalità offline. E se dovessi perdere i tuoi dispositivi non preoccuparti perché NordPass effettua backup regolari dei tuoi dati, così che tu possa continuare ad accedervi.

Con NordPass hai insomma non solo una protezione efficace di tutte le tue informazioni digitali più sensibili, ma anche una sorta di cassaforte virtuale che viaggerà sempre con te e a prova di attacco. Provala con il 50% di sconto.

