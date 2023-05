Se cerchi un nuovo tablet, di qualità e a prezzo contenuto, non dovresti farti sfuggire questa promo Amazon. Il gigante di Seattle sconta infatti del 33% il Samsung Galaxy Tab S6 Lite del 2022. Questo significa che il prezzo del device Android - con tanto di S-Pen inclusa nella confezione - passa da 440€ a 293€, e i costi di spedizione sono azzerati per gli abbonati Prime.

Nuovo minimo storico per il Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2022): tuo a meno di 295€ su Amazon

A guardarlo frontalmente, il Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2022) risulta praticamente identico ai modelli più recenti e con specifiche tecniche - per ovvi motivi - più prestanti. Questo vuol dire che il design c'è ed è un fattore da considerare quando arriva il momento della scelta: lo schermo da 10,4 pollici TFT è perfetto per qualsiasi attività tu voglia svolgere (risoluzione di 2000 x 1200 pixel), streaming compreso, e le cornici sono sottilissime e uniformi su tutti i lati; la struttura, poi, è in metallo.

Anche in termini di prestazioni non si scherza, anzi. Con 4GB di RAM e 64GB di archiviazione (espandibili) puoi utilizzare tutte le app che vuoi senza limitazioni, rallentamenti, bug e blocchi improvvisi. Il tutto viene poi gestito da Android 12 e dalla One UI di Samsung, ma avrai sicuramente la possibilità di scaricare gli ultimi aggiornamenti disponibili così da poter contare sulle più recenti novità pensate da Google e da Samsung.

Spettacolare infine la S Pen, inclusa nella confezione di vendita e subito pronta all'uso. La puoi utilizzare per prendere appunti durante una lezione, per sottolineare parti di un testo e - ovviamente - per dare vita alla tua arte.

La S Pen racchiude in un unico dispositivo tanti strumenti di scrittura diversi. Impugnatura ergonomica, bassa latenza e incredibile sensibilità alla pressione la rendono il complemento perfetto per disegnare e modificare documenti. E grazie al supporto magnetico del tablet non la perderai.

