Se stai leggendo questo articolo è perché - probabilmente - sei alla ricerca di nuovi auricolari Bluetooth. È così? Allora sei nel posto giusto, perché ti segnalo che Amazon sconta oggi del 30% gli auricolari Bluetooth JBL Wave 300 TWS. Il prezzo di listino di questi auricolari è di 80€, ma grazie alla promo odierna, concludi l'acquisto a soli 56,29€.

JBL Wave 300 TWS: su Amazon lo sconto è del 30%

Con JBL si va sempre sul sicuro, essendo un'azienda leader nel settore delle apparecchiature audio. I suoi Wave 300 TWS sono auricolari Bluetooth con driver dinamici da 12 mm che assicurano un'ottimo audio in chiamata e in ascolto. A tal proposito, i brani musicali sono di qualità superiore grazie al pieno supporto della tecnologia proprietaria Deep Bass.

Esteticamente sono molto gradevoli. La scocca è interamente in plastica, sono comodi da indossare e pesano davvero pochissimo. Il design è ergonomico e sono resistenti alla pioggia (certificazione IPX2). Insomma, puoi utilizzarli anche durante le più dure sessioni d'allenamento, anche all'aperto, sotto la pioggia.

Nota di merito anche per la batteria. L'autonomia è di circa 6 ore con un ciclo completo di ricarica. Le ore però diventano 20 se consideri anche la custodia di ricarica, principale fonte d'energia degli auricolari wireless di JBL. Noterai tre LED sul case: sono molto utili e ti aiutano a renderti immediatamente conto della carica rimanente.

Infine, ti segnalo il supporto ai comandi touch. Una feature per nulla scontata e che si traduce in una esperienza d'uso eccezionale, in ogni ambito.

