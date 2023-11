Con l'IA di Tidio migliori il tuo servizio clienti: crea un account gratuito

Un servizio clienti eccezionale è fondamentale per catturare l'attenzione e la lealtà dei consumatori. Per aiutare le imprese a raggiungere questo obiettivo, Tidio offre una soluzione completa che combina automazione e intelligenza artificiale, garantendo assistenza in tempo reale 24/7.

Il primo vantaggio che Tidio offre è il suo piano gratuito. Non è richiesta alcuna carta di credito per iniziare a utilizzare questa potente piattaforma. Questo significa che puoi sperimentare e testare il potenziale di Tidio senza alcun impegno, prima di scegliere se passare a un piano a pagamento più completo.

Tutte le funzionalità che ti propone Tidio

Tidio permette di gestire tutte le tue comunicazioni con i clienti attraverso una singola soluzione. Puoi risolvere i problemi dei clienti in tempo reale e guidarli attraverso i tuoi funnel di vendita utilizzando i chatbot conversazionali. Questa piattaforma è progettata per semplificare il modo in cui interagisci con i tuoi clienti e per garantire loro un'esperienza di shopping eccellente.

La piattaforma, inoltre, ti consente di trattare ogni visitatore del sito web come un VIP tramite un approccio mirato. Puoi coinvolgere attivamente i potenziali clienti per avviare conversazioni e adattare i tuoi messaggi e sconti alla loro storia di navigazione. In più, Tidio fornisce informazioni in tempo reale sui prodotti che i visitatori del tuo sito web stanno consultando. Questo ti consente sia di avviare conversazioni tramite il widget di chat per fare raccomandazioni personalizzate.

Grazie a Tidio risolvi fino al 70% dei problemi dei clienti tramite l'uso dell'intelligenza artificiale conversazionale. L'efficienza è garantita: l'IA conversazionale di Tidio risponde in modo naturale, liberando i tuoi agenti affinché possano concentrarsi su questioni più complesse.

In conclusione, Tidio offre una soluzione completa e potente per migliorare il servizio clienti e aumentare le conversioni. Con il suo piano gratuito, disponibile anche senza obbligo di inserire una carta, non c'è motivo per non provare questa opportunità per "vincere" la fiducia dei tuoi clienti. Crea un account gratuito online in pochi minuti.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.