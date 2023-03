Con la nuova offerta Sky ricevi in regalo una Xbox: scopri come attivarla

La nuova offerta Sky è di quelle per cui strapparsi i capelli. Puoi avere i pacchetti Sky TV e Sky Sport a soli 30,90 euro al mese per 18 mesi anziché 45 euro, ma non finisce qui. Scegliendo questa offerta, infatti, potrai ricevere gratis una Xbox Series S senza costi aggiuntivi. Sarà tua per sempre e non dovrai pagare nulla.

Puoi avere maggiori informazioni sul sito ufficiale della promozione oppure aderire subito per prepararti a ricevere l'email con cui concorderai la consegna della piccola console next-gen direttamente a casa tua. Un'occasione davvero da non perdere.

Sky TV, Sky Sport e una Xbox Series S gratis: la clamorosa nuova offerta

Per ricevere la Xbox Series S non devi far altro dunque che scegliere l'offerta indicata e finalizzare il tuo acquisto. Entro 60 giorni dall'attivazione riceverai una email con la quale verrà confermato il tuo diritto ad avere la console e dove potrai indicare l'indirizzo a cui consegnare l'oggetto.

Una seconda email ti informerà poi dall'avvenuta spedizione con tanto di numero verde di assistenza, numero d'ordine assegnato e link al tracking della spedizione.

Il tutto inserito in un contesto che ti permette di avere i pacchetti Sky TV e Sky Sport con uno sconto di 15 euro al mese per 18 mesi rispetto al prezzo ufficiale. Potrai assistere a tutti i migliori programmi di Sky, tra show televisivi, film e serie TV, ma anche al grande sport internazionale come Champions League, Europa League, Conference League, la NBA, il tennis, la MotoGP, la Formula 1 e molto altro ancora.

Sottoscrivi adesso la nuova offerta Sky per avere tutto questo al prezzo indicato e soprattutto riscattare il diritto di ricevere a casa tua gratis una Xbox Series S: la console completamente digitale che ti permette di entrare nella nuova generazione di videogiochi.

