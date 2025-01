Con la eSIM di Saily avrai sempre una connessione dati per i tuoi viaggi

Viaggi spesso o ti stai preparando comunque ad una vacanza in un paese non coperto dal roaming europeo? Previeni ogni problema a destinazione con Saily, un servizio di eSIM con cui avere una connessione dati con GB e prezzi già definiti prima del viaggio: ti basta scaricarla sul tuo telefono, selezionare il paese e il piano più adatto alle tue esigenze e cominciare subito ad utilizzarla.

Come funziona Saily e perché conviene

Saily funziona in maniera così semplice che potrai finalmente dire addio all'ansia di dover cercare una SIM locale nel paese in cui sei diretto con tutti i rischi e le difficoltà del caso. Una volta scaricare l'applicazione, infatti, ti basterà scegliere un piano dati eSIM per il tuo viaggio, configurarlo sul tuo dispositivo seguendo le istruzioni nell'app e...basta. Il piano si attiverà in automatico non appena sarai giunto a destinazione: avrai subito internet.

Con Saily potrai contare infatti su una connessione istantanea, sicura e veloce in oltre 190 destinazioni in tutto il mondo: sarai libero di aggiungere quando vuoi nuove località alla tua eSIM senza attivarne un'altra e avrai comunque un servizio clienti a tua disposizione 24 ore su 24 per ogni evenienza.

Il funzionamento dell'app è totalmente flessibile e adatto alle tue esigenze: scegli tu i GB che ti servono, per dove ti servono e per quanto tempo. Nel caso dovessi esaurire i giga a tua disposizione, una notifica ti informerà in anticipo dandoti il tempo di decidere se espandere il piano oppure no. Facile, semplice e veloce: sarai sempre connesso in più di 190 paesi. Scoprilo ora.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.