Con la cassa JBL CLIP 4 porti l'intrattenimento ovunque: MAXI SCONTO AMAZON

Il JBL Clip 4 si presenta come il compagno perfetto per chi desidera portare sempre con sé un suono di alta qualità, grazie al suo potente JBL Pro Sound. Questo diffusore Bluetooth offre un'esperienza sonora eccezionale, con bassi corposi e una chiarezza audio che non delude mai, garantendo un'immersione totale nella tua musica preferita.

Il design portatile con stile del JBL Clip 4 lo rende un accessorio alla moda, caratterizzato da tessuti variopinti che lo distinguono dagli altri diffusori sul mercato. La sua forma tascabile e il moschettone integrato lo rendono facilmente trasportabile ovunque tu vada, consentendoti di godere della tua musica in qualsiasi momento e ovunque ti trovi.

Grazie alla certificazione IPX67 che lo rende resistente all'acqua e alla polvere, il JBL Clip 4 è perfetto per l'utilizzo in ambienti esterni, come la spiaggia, la piscina o anche sotto la doccia. Questa resistenza lo rende un compagno affidabile per le tue avventure all'aria aperta, senza dover preoccuparti di danni causati da acqua o polvere.

Con una lunga autonomia e la possibilità di streaming senza fili, la cassa ricaricabile Clip 4 offre fino a 10 ore di riproduzione musicale continua con una sola ricarica. Questo ti consente di godere della tua musica preferita per tutta la giornata.

Su Amazon, oggi, è presente uno sconto del 42% sulla cassa JBL Clip 4 che viene venduta al prezzo totale e finale di 37,99€.