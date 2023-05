Con la carta YOU hai prelievi GRATIS in tutto il mondo e non devi cambiare banca

Hai bisogno di una carta di credito che ti permetta di fare acquisti e prelievi in tutto il mondo senza pagare commissioni e che ti dia anche la possibilità di pagare a rate e di ottenere credito gratuito?

Dato che non ti accontenti non vuoi neanche cambiare banca o pagare commissioni annuali. Perfetto, allora devi scoprire Carta YOU, la carta di credito completamente gratuita e online.

Carta YOU: scopri tutti i suoi vantaggi

YOU è una carta di credito Mastercard emessa da Advanzia Bank, una banca europea specializzata nel settore delle carte di credito. Con questa carta puoi godere di numerosi vantaggi e nessun costo nascosto. Vediamoli nel dettaglio:

Senza commissioni annuali per sempre : non paghi nessuna commissione annuale per il rilascio o il rinnovo della carta. La carta è tua per sempre, senza costi aggiuntivi.

: non paghi nessuna commissione annuale per il rilascio o il rinnovo della carta. La carta è tua per sempre, senza costi aggiuntivi. Senza commissioni per il prelievo di denaro in contanti : puoi prelevare denaro in contanti senza commissioni da più di un milione di sportelli automatici in tutto il mondo. Puoi prelevare fino al 100% del tuo limite di credito disponibile.

: puoi prelevare denaro in contanti senza commissioni da più di un milione di sportelli automatici in tutto il mondo. Puoi prelevare fino al 100% del tuo limite di credito disponibile. Senza commissioni per acquisti effettuati all’estero: puoi fare acquisti in qualsiasi valuta senza pagare commissioni di cambio o spese aggiuntive. Il cambio viene applicato al tasso ufficiale Mastercard.

Senza necessità di cambiare banca : non devi aprire un conto corrente con Advanzia Bank o con nessun’altra banca. Puoi collegare la tua carta al tuo conto corrente esistente e ricevere i tuoi estratti conto online.

: non devi aprire un conto corrente con Advanzia Bank o con nessun’altra banca. Puoi collegare la tua carta al tuo conto corrente esistente e ricevere i tuoi estratti conto online. Pagamento a rate: puoi scegliere di pagare le tue spese a rate, in base alle tue esigenze. Puoi scegliere tra diverse opzioni di rimborso, a partire dal 3% dell’importo dovuto o da 30 euro al mese.

puoi scegliere di pagare le tue spese a rate, in base alle tue esigenze. Puoi scegliere tra diverse opzioni di rimborso, a partire dal 3% dell’importo dovuto o da 30 euro al mese. Credito gratuito fino a 7 settimane : puoi usufruire di un periodo di credito gratuito fino a 7 settimane, senza interessi. Il periodo di credito gratuito va dal giorno dell’acquisto fino alla data di scadenza del pagamento indicata sull’estratto conto.

: puoi usufruire di un periodo di credito gratuito fino a 7 settimane, senza interessi. Il periodo di credito gratuito va dal giorno dell’acquisto fino alla data di scadenza del pagamento indicata sull’estratto conto. Assicurazione gratuita di viaggio: hai diritto a un’assicurazione gratuita di viaggio che copre le spese mediche, il ritardo o la perdita dei bagagli, l’annullamento o l’interruzione del viaggio e la responsabilità civile all’estero.

Come vedi, puoi avere una carta di credito che ti offre solo vantaggi e nessun costo nascosto. Inoltre, richiederla è facilissimo: ti basta compilare il modulo online sul sito di Carta YOU e inviare i tuoi documenti tramite app o email. In soli 2 minuti puoi completare la tua richiesta e ricevere la tua carta a casa in pochi giorni.

