Con Internxt risparmi l'85% su tutti i piani grazie al Black Friday

Internxt dà il via al Black Friday con una promozione imperdibile, offrendo uno sconto dell’85% sui piani di archiviazione cloud. La proposta include diverse opzioni, da 200 GB fino a 10 TB, pensate per soddisfare ogni tipo di esigenza. Gli utenti possono scegliere tra abbonamenti annuali o a vita, con questi ultimi che prevedono un unico pagamento, eliminando la necessità di rinnovi periodici.

Sconti pazzeschi su tutti i piani di Internxt

Internxt non è solo uno spazio per caricare file, ma una soluzione completa per l’archiviazione su server remoto, garantendo accesso sicuro ai contenuti da qualsiasi dispositivo grazie alla sincronizzazione in tempo reale. Tra le caratteristiche distintive del servizio troviamo una crittografia AES-256 avanzata, la possibilità di condividere file protetti da password, un limite massimo per singolo documento di 20 GB, autenticazione a due fattori e un supporto premium sempre disponibile per eventuali domande.

Il servizio è pienamente conforme al regolamento GDPR, offrendo garanzie di sicurezza e privacy che lo rendono adatto anche per scopi professionali. Non a caso, oltre un milione di utenti hanno già scelto Internxt per proteggere e gestire i propri dati.

Grazie alla promozione del Black Friday, è possibile selezionare il piano più adatto alle proprie necessità, con opzioni che vanno dai 200 GB ai 10 TB di spazio. Gli abbonamenti possono essere mensili, annuali o a vita, offrendo la massima flessibilità. Per chi volesse testare il servizio, è prevista una garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni, che consente di ottenere il rimborso completo nel caso in cui il servizio non risponda alle aspettative.

Per maggiori dettagli e per scoprire tutte le opzioni disponibili, visita la pagina ufficiale dedicata alla promozione. Approfitta di questa opportunità per proteggere i tuoi dati con uno dei servizi cloud più sicuri e innovativi sul mercato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.