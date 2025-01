Con ING puoi avere la carta di credito Mastercard Gold a canone zero

Siamo tutti, anche i giovanissimi, abituati a sfruttare i vantaggi e la comodità delle carte di pagamento. Si tratta infatti di un sistema estremamente sicuro e pratico per avere accesso ai propri risparmi senza correre i rischi del muoversi con i contanti. Eppure non tutte le carte sono uguali e il meglio di questa tipologia di servizio è dato dalla carta di credito che, a differenza della cosiddetta carta di debito, assicura una serie di vantaggi aggiuntivi. Spesso è una tipologia di carta che hanno in pochi per i costi del canone che bisogna sostenere. ING li ha azzerati permettendo di avere la carta di credito Mastercard Gold a canone zero. Richiedila ora.

I vantaggi di avere una carta di credito

La principale differenza tra carta di debito e carta di credito è legata al saldo disponibile sul conto corrente. La carta di debito, infatti, consente di effettuare acquisti solamente per l’importo effettivamente disponibile, mentre la carta di credito dà accesso a una maggiore liquidità (fino a un limite prestabilito). Questo significa che con la carta di credito si possono dilazionare i pagamenti, gestire le spese con maggiore flessibilità, sfruttare promozioni e offerte cui altrimenti si dovrebbe rinunciare.

Inoltre la carta di credito è spesso associata a una serie di vantaggi aggiuntivi. Come nel caso di ING che con la carta di credito Mastercard Gold associata al Conto Corrente Arancio Più si ha la possibilità di fare acquisti in liberà e dilazionare il pagamento nel tempo (Pagoflex) ma anche avere accesso prioritario e gratuito ai controlli di sicurezza negli aeroporti.

Ma c’è di più: con la carta di credito Mastercard Gold è possibile accedere a Mastercard Travel Rewards, il programma con il quale ottenere un cashback sugli acquisti effettuati, online o in negozio, negli store di tutto il mondo.

Per avere la carta di credito Mastercard Gold a canone zero è sufficiente aprire il Conto Corrente Arancio Più che può essere a costo zero accreditando lo stipendio o la pensione e accedendo a tutti i vantaggi offerti dal conto ING.

