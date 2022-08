Con il router TP-Link M7350, internet ovunque, anche in casa o in vacanza

Se stai cercando prestazioni Wi-Fi di tutto rispetto anche quando ti trovi lontano da casa, allora il router TP-Link M7350 è il dispositivo che stai cercando. Non solo supporta la rete di ultima generazione 4G LTE, raggiungendo velocità di 150Mbps in download e 50Mbps in upload, ma lo fa anche per otto ore di fila grazie alla sua potente batteria da 2000mAh. Inoltre ti permette da subito di condividere la connettività 4G/3G con un massimo di 10 dispositivi Wi-Fi, come tablet, smartphone, computer portatili e altro. Puoi acquistarlo ora su Amazon con appena 69€.

Router TP-Link M7350 , grande occasione su Amazon

Il dispositivo è super semplice da usare, essendo Plug&Play, basta inserire una scheda SIM 4G per creare la vostra rete personale affidabile disponendo di un Hotspot Wi-Fi 300Mbps in mobilità, senza dover usare lo smartphone come hotspot. Il display intuitivo rende semplice monitorare i dati ed evita di superare il traffico dati previsto dal vostro contratto. Con il tasto menu è possibile modificare rapidamente il tipo di rete, data roaming e banda di frequenza, vedere la password e il nome della rete, direttamente sul dispositivo.

Ma non è tutto: è possibile condividere facilmente foto, musica, video e altro mediante la vostra rete Wi-Fi archiviate nella scheda micro SD, per una capacità fino a 32G, mentre la tpMiFi app ti permette di impostare un limite consumo dati, controllare quali dispositivi possono accedere al tuo Wi-Fi. L'applicazione ufficiale di TP-Link per la gestione dell'hotspot mobile. tpMiFi app ti permette di impostare un limite consumo dati, controllare quali dispositivi possono accedere al tuo Wi-Fi, inviare messaggi e condividere files da/a una Micro SD card rimovibile. Come iniziare?

Cerca l'applicazione tpMiFi da App Store o Google Play. Connetti il tuo dispositivo wireless al Wi-Fi mobile. Avvia tpMiFi e inserisci admin per accedere.

Insomma, questo TP-Link M7350 è proprio un gran dispositivo, che non stressa il tuo smartphone e che ti permette di essere connesso ovunque in sicurezza più di un WiFi pubblico o di hotel. Inoltre è super performante e utile anche in casa: aumenta la portata del tuo sistema in qualsiasi momento, crea nuovi hotspot e sfrutta la sua potenza e la sua particolare tecnologia che indirizza il traffico in modo intelligente per evitare congestioni, buffering e interruzioni, comprandolo adesso in super offerta a 69€ su Amazon. Spedizioni rapide e gratis garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.