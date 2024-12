Con il piano Ultra di pCloud 10 TB di spazio di archiviazione a vita

Quando si sceglie un servizio di cloud storage si è soliti analizzare le esigenze del momento valutando le offerte migliori in rapporto al prezzo da pagare per lo spazio messo a disposizione. Soprattutto in ambito professionale (ma non solo) è utile guardare al futuro e pensare che la quantità di file da archiviare e le loro dimensioni andranno a crescere continuamente. Per questo un piano vita come quello di pCloud con 10 TB di spazio di archiviazione, può essere la soluzione definitiva. pCloud Ultra 10 TB è in offerta a 1190€ per sempre.

Molto più di un semplice spazio di archiviazione

Il piano Ultra 10 TB di pCloud mette a disposizione una grande quantità di spazio di archiviazione associata a diverse funzionalità per la gestione e la condivisione dei file, la sicurezza, l’accesso e l’utilizzo degli stessi. Il piano pCloud, infatti, non è solo semplice spazio di archiviazione.

Incluso nel piano a vita ci sono gli strumenti per la collaborazione grazie ai quali condividere link, personalizzarli con immagine, titolo e descrizione, consentire l’accesso alle cartelle condivise e accedere a statistiche dettagliate di tutti i link. È possibile accedere a pCloud Drive per liberare spazio sull’HDD dei propri dispositivi così come impostare il caricamento automatico delle foto, la sincronizzazione automatica e selezionare i file da avere a disposizione anche quando si è offline.

La sicurezza è uno dei punti di forza dei piani pCloud con il backup automatico da diversi account (come Google Drive, Google Foto, Facebook, Dropbox e OneDrive) e l’utilizzo di sistemi di crittografia 256-bit AES, protezione TLS/SSL e copia su server differenti per conservare al meglio tutti i propri documenti e file personali. Con pCloud Ultra 10 TB i file sono al sicuro in uno spazio di archiviazione su cui contare per sempre; provalo per 14 giorni con la garanzia soddisfatti o rimborsati.

