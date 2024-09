Con il piano Ultimate di NordVPN puoi avere una protezione digitale completa

NordVPN nasconde un segreto: o meglio, tra i vari piani tra cui scegliere in fase di iscrizione il più interessante e completo in termini di protezione digitale è Ultimate, una sorta di all-in in fatto di sicurezza informatica che va oltre la "semplice" VPN.

Prima di scoprire cosa include, ti diciamo subito l'offerta di cui puoi approfittare: il piano di 2 anni può essere tuo con il 71% di sconto a 6,99 euro al mese con 3 mesi aggiuntivi extra da integrare al tuo abbonamento. Adesso ti spieghiamo perché è così conveniente.

NordVPN Ultimate: il piano per la tua protezione digitale

Partiamo dal fatto che il piano Ultimate, ovviamente, include prima di tutto la VPN pluripremiata di NordVPN che ti permette di proteggere fino a 10 dispositivi contemporaneamente e di navigare in maniera sicura, protetta e davvero privata e al riparo da occhi indiscreti.

Il piatto però, in questo caso, è più ricco del solito perché abbiamo anche la funzione Threat Protection: una protezione anti-malware che blocca i download malevoli, le pubblicità fastidiose e i tracker web.

Threat Protection, saprai già, è incluso solitamente in un piano NordVPN. Allora cos'è che si aggiunge davvero? Ultimate ti offre anche NordPass, il gestore di password multipiattaforma che memorizza e protegge le tue password e i dati sensibili, verificando persino se le tue informazioni sono state compromesse.

Non finisce qui perché hai anche NordLocker, ossia un 1TB di spazio di archiviazione crittografata sul cloud in cui conservare e condividere i tuoi file più importanti in modo sicuro. Infine, hai un'assicurazione contro le truffe informatiche, con una copertura fino a 5000 euro.

Il piano Ultimate di NordVPN può essere tuo con il 71% di sconto e 3 mesi aggiuntivi gratis se ti iscrivi adesso. Se non sei soddisfatto, puoi sempre optare per il rimborso entro 30 giorni dall'acquisto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.