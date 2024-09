Con Hostinger hai un hosting WordPress a meno di 3 € al mese

L'offerta di Hostinger per avere un piano di hosting ad hoc per WordPress è una delle più apprezzate online. Il motivo? Lo straordinario rapporto qualità-prezzo. E il fatto che in questo momento i piani sono scontati del 75%, riducendo il prezzo fino a 2,99 euro al mese. Ovviamente per un periodo limitato. Le promozioni in questione prevedono un abbonamento da 48 mesi (con 3 mesi gratis aggiuntivi). Per accedere all'offerta basta visitare il sito di Hostinger oppure cliccare sul box qui di sotto.

Tutti i vantaggi di Hostinger per WordPress

Chi vuole creare un blog con WordPress o ha in mente un progetto e-commerce può contare su Hostinger, uno dei migliori hosting online per la sua completezza e convenienza. I piani proposti da questo provider sono tre:

Premium al costo di 2,99 euro al mese (per un massimo di 10 siti web)

Business al costo di 3,99 euro al mese (per un massimo di 20 siti)

Cloud Startup al costo di 7,99 euro al mese (per un massimo di 100 siti)

Tutti e tre prevedono caratteristiche come dominio gratuito, migrazione automatico del sito gratis, aggiornamenti automatici di WordPress e traffico illimitato. Da menzionare anche i backup automatici (settimanali, giornalieri e on-demand).

Insomma, la proposta è davvero tanta roba. Per accedere alle offerte e usufruire fino al 75% di sconti visita il sito di Hostinger e scegli il piano che preferisci. L’attivazione è immediata e consente di sfruttare subito i vantaggi del servizio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.