Con Hostinger hai piani WordPress in offerta da 2,49€/mese!

Hostinger, uno dei provider di hosting più noti e apprezzati, ha lanciato un'offerta imperdibile sui suoi piani WordPress, con sconti fino all’80% e prezzi che partono da soli 2,49 euro al mese.

In aggiunta, la promozione include anche due mesi extra gratuiti, rendendo questa soluzione ideale per chi desidera creare o migliorare il proprio sito web in modo semplice e professionale. Andiamo a scoprirne tutte le funzionalità.

Con Hostinger risparmi l'80% sui piani WordPress

I piani WordPress di Hostinger sono pensati per offrire un mix perfetto di performance e facilità d’uso. Questo grazie anche ai server ottimizzati per WordPress, con tempi di caricamento rapidi che garantiscono un miglior posizionamento sui motori di ricerca.

Il pannello di controllo intuitivo rende la gestione del sito accessibile anche a chi non ha competenze avanzate. A tutto questo si aggiunge un certificato SSL gratuito, fondamentale per proteggere i dati dei visitatori e aumentare la fiducia degli utenti, mentre i backup automatici garantiscono la sicurezza dei contenuti e permettono di ripristinare il sito in caso di necessità.

Tra i vantaggi dell'offerta, Hostinger include anche un dominio gratuito nei piani annuali, aggiungendo ulteriore valore al servizio e contribuendo a conferire un'immagine professionale al progetto. Inoltre, l'assistenza clienti è attiva 24/7, pronta a risolvere qualsiasi dubbio o esigenza tecnica. E non mancano poi i template predefiniti gratuiti e gli aggiornamenti automatici di WordPress, che semplificano ulteriormente il lavoro di gestione del sito.

Questa promozione è un’occasione da non perdere per avviare il proprio progetto web o per effettuare un upgrade al proprio sito attuale. Con una procedura di attivazione semplice e rapida, Hostinger permette di iniziare a costruire il proprio spazio online in pochi minuti.

Per usufruire dello sconto dell'80% sui piani WordPress, basta visitare il sito ufficiale di Hostinger e attivare il piano più adatto alle proprie esigenze.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.