Con ho. Mobile 200 Giga in 5G a 9,99€ con SMS e minuti illimitati

Navigare senza limiti anche quando si è fuori casa? Con l’ultima offerta di ho. Mobile è possibile farlo sia da smartphone che da PC (utilizzando l’hotspot) usufruendo dei 200 GB di traffico dati inclusi nell’offerta. E con la garanzia di poterne avere altri 200 GB in caso venissero esauriti prima del tempo. Questo e molto altro nell’offerta ho. Mobile a 9,99€ al mese.

Fino a 400 GB di traffico al mese con Riparti

La libertà di navigare senza alcuna preoccupazione è alla base dell’offerta di ho. Mobile che a 9,99€ al mese prevede 200 GB di traffico insieme a SMS e minuti illimitati. I Giga di traffico consentono non solo di navigare senza pensieri, ma anche di farlo con il massimo della velocità. Incluso nel prezzo e senza costi aggiuntivi, infatti, è previsto il 5G per migliorare la qualità e la stabilità della connessione.

Inoltre con ho. Mobile è disponibile l’opzione Riparti. Nel caso un mese si esaurissero prima del tempo i 200 GB previsti per quel periodo di tempo, invece di attendere o dover pagare la connessione a consumo, è possibile attivare i Giga del mese successivo allo stesso prezzo: 9,99€. Così da avere sempre traffico a sufficienza, anche per le emergenze o i periodi particolari (vacanze, viaggi di lavoro, eccetera) senza la preoccupazione di quanto si andrà a spendere.

L’offerta di ho. Mobile è rivolta sia a coloro che attivano una nuova linea che a chi decide di mantenere il proprio numero richiedendone la portabilità. La SIM è gratis e l’attivazione ha un costo a partire da 2,99€. Tre le modalità di attivazione disponibili: pagamento online e ricezione della SIM a casa, ritiro e attivazione in edicola o pagamento online e attivazione rapida tramite eSIM.

Attiva ora l’offerta di ho. Mobile per avere il pieno controllo del traffico dati per navigare sempre in mobilità senza limiti e preoccupazioni.

