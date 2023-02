Con Domestika Plus accedi gratis a migliaia di corsi

Tra le più grandi community creative del web c'è Domestika: un luogo - virtuale, s'intende - dedicato a coloro che cercano ispirazione e crescita personale in diversi ambiti - dalla fotografia all'illustrazione, fino alla scrittura e lo sviluppo web.

Per aiutare gli utenti a raggiungere i propri obiettivi, Domestika ha lanciato il programma "Plus": un abbonamento, mensile o annuale, che offre vantaggi e opportunità di risparmio, tra cui l'accesso a numerosi corsi gratuiti a tempo limitato o permanente, tramite l'utilizzo di "crediti Plus". Inoltre, i membri del programma riceveranno un attestato di completamento personalizzato al termine di ogni corso.

Ecco tutti i vantaggi di Domestika Plus

Domestika Plus è l'abbonamento ideale per coloro che desiderano ampliare le proprie conoscenze, risparmiando. Ecco i vantaggi principali:

Accesso libero a migliaia di corsi Domestika, con oltre 100 nuovi corsi che vengono aggiunti al catalogo ogni settimana a cui potrai accedere gratuitamente per almeno 30 giorni

Domestika, con oltre 100 nuovi corsi che vengono aggiunti al catalogo ogni settimana a cui potrai accedere gratuitamente per almeno 30 giorni 1 credito mensile in cambio di un corso con accesso illimitato. Ogni mese, i membri Plus riceveranno un credito che potranno utilizzare per acquistare qualsiasi corso a qualsiasi prezzo. I crediti sono cumulabili e hanno una validità di un anno.

in cambio di un corso con accesso illimitato. Ogni mese, i membri Plus riceveranno un credito che potranno utilizzare per acquistare qualsiasi corso a qualsiasi prezzo. I crediti sono cumulabili e hanno una validità di un anno. Sconti esclusivi . Acquistare crediti per pagare i corsi consentirà di risparmiare sempre almeno il 20%.

. Acquistare crediti per pagare i corsi consentirà di risparmiare sempre almeno il 20%. Attestato di completamento. Una volta completato un corso acquistato, i membri Plus riceveranno un attestato di completamento personalizzato e firmato dall'insegnante, che potranno scaricare in formato PDF e condividere online.

Sia l'abbonamento annuale che quello mensile offrono gli stessi vantaggi, ma scegliendo l'abbonamento annuale è possibile ottenere uno sconto del 30%. Il prezzo dell'abbonamento annuale è di 6,90 euro al mese, mentre quello mensile è di 9,90 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.