Se sei alla ricerca di un conto corrente facilmente accessibile, sicuro e affidabile, Crédit Agricole è la scelta ideale per te.

Essendo un importante istituto finanziario in Europa, questa famosa banca francese offre un conto online che ha riscosso un'immensa popolarità, vantando una base di clienti di oltre 51 milioni.

Se scegli Crédit Agricole, avrai una moltitudine di benefici e vantaggi

Non ci sono assolutamente costi associati a questo servizio. Quindi, nessun canone mensile, nessuna commissione per l'apertura o la chiusura del conto e nessuna commissione per bonifici e prelievi sia in Italia che all'estero.

Avrai completa libertà e adattabilità illimitata. Aprire il conto è un gioco da ragazzi: ti bastano pochi minuti. Quindi, niente visita a una filiale per farlo.

Inoltre, puoi gestire facilmente il tuo conto tramite smartphone, tablet o personal computer, utilizzando l'applicazione e il sito Web di Crédit Agricole.

Hai anche la possibilità di personalizzare i tuoi limiti di spesa in base alle tue preferenze e le funzionalità della carta in base alle tue esigenze specifiche.

Se lo desideri, puoi chiudere il tuo conto in qualsiasi momento senza pagare penali o spese supplementari.

Oltre ai suddetti vantaggi, puoi avvantaggiarti di una fantastica promozione. Sottoscrivendo il Conto Deposito potrai usufruire di un tasso di interesse altamente competitivo del 3,50% annuo lordo per una durata di 12 mesi.

Inoltre, questa offerta non ha restrizioni o limitazioni. Come ulteriore incentivo, avrai in regalo dei buoni regalo Amazon, che ti consentono di acquistare subito ciò che vuoi.

Per ricevere il buono regalo Amazon da 50€ devi richiedere la carta di debito Visa e inserire il codice promozionale fornito dal circuito nel modulo di apertura conto.

Inoltre, potrai avere un buono regalo Amazon extra in base alla spesa cumulativa effettuata con la tua nuova carta Visa.

Con una spesa minima di 250€ ti verrà concesso un buono da 25€. Se spendi almeno 500€, ti verrà assegnato un buono da 50€.

Inoltre, ti verrà riconosciuto un buono di 100€ se le tue spese ammontano ad almeno 1.000€ entro 60 giorni dall'apertura del conto.

Avrai anche la possibilità di avere un ulteriore buono regalo Amazon da 50€ se decidi di aprire un Conto Deposito e depositare un minimo di 10.000€.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.