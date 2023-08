Con British Council i corsi d'inglese "self" costano meno di 5 euro

Imparare una nuova lingua, soprattutto l'inglese, è un passo fondamentale per migliorare le prospettive di carriera, viaggiare in tutto il mondo e accedere a nuove opportunità. Tuttavia, spesso, gli impegni lavorativi frenano il desiderio di dedicare tempo ai corsi tradizionali. Ma ecco una soluzione che fa al caso tuo: British Council, una delle istituzioni più autorevoli nel campo dell'insegnamento della lingua inglese, ha lanciato un'offerta che renderà il tuo percorso di apprendimento conveniente, flessibile e altamente efficace.

British Council è rinomato per la qualità dei suoi corsi di inglese e per l'ampia gamma di risorse educative messe a disposizione degli studenti in tutto il mondo. Ora, con l'offerta speciale in corso, puoi accedere a questi incredibili vantaggi al prezzo imbattibile di soli 4,90 euro per il primo mese pari a uno sconto del 30%, che ti darà accesso a una vasta gamma di materiali didattici di alta qualità, esercizi sviluppati da esperti linguistici e sessioni live con insegnanti esperti.

Cosa includono i corsi Self-Study di British Council?

Uno dei principali vantaggi dei corsi di Self-Study di British Council è la flessibilità. Puoi studiare quando vuoi e a tuo ritmo. Questo è particolarmente prezioso per chi lavora o ha impegni impegnativi. Non sarai legato a orari fissi o spazi fisici. L'apprendimento si adatterà ai tuoi impegni, consentendoti di raggiungere i tuoi obiettivi di apprendimento senza rinunciare agli altri impegni della vita.

Ogni volta che completi un corso, guadagni un badge digitale e un certificato. Questi documenti ufficiali attestano le tue competenze linguistiche e possono essere un prezioso elemento da aggiungere al tuo curriculum o al tuo portfolio professionale. Sarai in grado di monitorare facilmente i tuoi progressi e dimostrare le tue competenze agli altri.

I corsi di Self-Study di British Council sono disponibili a vari livelli del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue, dalla fase Elementare (Livello A1) all'Avanzato (Livello C1). Se non sei sicuro del tuo livello attuale, British Council offre un test gratuito per aiutarti a determinarlo. L'abbonamento ai corsi di Self-Study include anche l'accesso a sessioni live (Webinar Live25) condotte da insegnanti esperti. Queste sessioni ti aiuteranno a perfezionare le tue abilità di conversazione e scrittura in inglese, aumentando la tua fiducia nell'uso di questa lingua.

Non lasciare che gli impegni lavorativi ti ostacolino. Grazie all'offerta British Council, puoi imparare l'inglese a tuo ritmo, con risorse didattiche di alta qualità, a soli 4,90 euro per il primo mese. Registrati online e accedi subito alla promozione.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.