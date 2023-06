Con AtlasVPN ottieni 2 anni + 3 mesi gratis con sconto dell'85%

Siate pronti per l'estate con AtlasVPN per navigare in sicurezza anche in vacanza grazie allo sconto dell'82%, con cui è possibile ottenere un abbonamento di 2 anni + 3 mesi aggiuntivi in omaggio, a soli 1,71€ al mese!

La VPN consente di essere installata su una gran tipologia di dispositivi, tra PC, notebook, smartphone, tablet e smart TV, garantendo velocità elevate e massima protezione. Include diverse funzionalità con cui è possibile navigare in maniera fluida, godendo di una fruizione pulita dei siti grazie al blocco di fastidiosi annunci. Scopriamo cosa offre nel dettaglio.

AtlasVPN: la VPN pronta per le vacanze

AtlasVPN permette di navigare in tutta sicurezza, proteggendo i dati personali, senza rinunciare a una velocità elevata. I server sono ottimizzati per lo streaming, in modo da fornire il massimo delle prestazioni durante la fruizione dei contenuti multimediali. Non avrete alcun fastidioso fenomeno di buffering durante la visione di un film o un video su YouTube.

Questo è anche possibile anche a una larghezza di banda illimitata, che preserva il massimo della velocità pur utilizzando gli standard di cifratura più avanzati, per codificare le informazioni sull'attività di navigazione e impedire a terzi di poter leggere il traffico in entrata e uscita dal vostro dispositivo.

AtlasVPN vi protegge con i più avanzati standard di cifratura, come AES 256-bit, attualmente la più diffusa, insieme a ChaCha20, IPSec/IKEv2 e tunnel realizzati da WireGuard.

Il blocco malware integrato terrà alla larga siti web potenzialmente dannosi, che contengono attacchi di tipo phishing, malware o altre tipologie di virus. Un servizio dedicato dedicato al monitoraggio delle violazioni vi avvertirà inoltre se i vostri dati sono stati compromessi, setacciando l'intera rete, così da poter intervenire tempestivamente.

AtlasVPN è compatibile con Windows, MacOS, Linux, Android, iOS, ma anche Android TV e Fire TV. Grazie a oltre 1000 server, è possibile navigare ovunque al massimo della velocità, selezionando una posizione qualsiasi. Si impegna anche a non raccogliere i dati d'uso dell'utente, adottando una politica "a conoscenza zero".

Approfittate ora dello sconto per navigare senza pensieri anche durante le vacanze.

