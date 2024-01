Comincia bene il 2024 con le 41 lingue a vita Mondly al 96% di sconto

Mondly, l'app rivelazione premiata da Facebook e Apple, ha annunciato una promozione imperdibile per il nuovo anno. Per festeggiare l'inizio del 2024, infatti, Mondly offre l'opportunità di acquistare l'accesso a vita a ben 41 lingue a soli 89,99 euro, anziché 1999,99 euro, pari a uno sconto del 96%.

La scienza dietro il successo di Mondly

Con oltre 110 milioni di download, Mondly è diventata il punto di riferimento per chi desidera imparare nuove lingue in modo divertente, veloce ed efficace. L'app combina esercizi focalizzati sulla conversazione, riconoscimento vocale e lezioni in realtà aumentata per far parlare nuove lingue come un vero madrelingua.

Mondly utilizza una solida scienza neurale combinata con tecnologie all'avanguardia per consentirti di imparare una nuova lingua più velocemente di chiunque altro. Acquistando Mondly Premium, avrai accesso gratuito a Mondly Kids, Mondly AR, test dei progressi in inglese con contenuti Pearson e molto altro ancora.

Focalizzati sulle frasi di uso comune, ascolta i madrelingua per pronunce impeccabili, esercitati in conversazioni reali con un Chatbot dotato di riconoscimento vocale e approfitta di un sistema di ripetizione unico per memorizzare le informazioni in modo duraturo: questo e molto altro è ciò che la piattaforma mette a disposizione dei suoi utenti.

In più, Mondly permette a tutti di imparare dalla propria lingua madre - a differenza delle altre app concorrenti. Inizia il 2024 con il piede giusto, ampliando le tue competenze linguistiche con Mondly Premium. Un'opportunità da non perdere per rendere il nuovo anno un capitolo di crescita e apprendimento. Acquista l'accesso a vita con uno sconto a tempo limitato del 96% sul prezzo di listino.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.