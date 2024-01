Come vedere Sonego-Alcaraz in streaming: anche dall'estero

Lorenzo Sonego si prepara ad affrontare Carlos Alcaraz per il secondo turno degli Australian Open 2024. Una partita attesissima da tutti gli appassionati di tennis, nella speranza che l'italiano riesca a compiere l'impresa. La partita avrà inizio dalle ore 3.30 italiane di giovedì 18 gennaio: puoi seguirla in streaming su NOW e, se sei all'estero e non vuoi rinunciare alla telecronaca italiana, puoi affidarti a NordVPN, proprio oggi in offerta.

Sonego-Alcaraz in streaming: presentazione del match

L'inizio del percorso di Sonego in questo torneo è stato segnato da una vittoria in rimonta contro Daniel Evans. La battaglia con il britannico è stata una maratona tennistica di 3 ore e 43 minuti, con Sonego che alla fine ha trionfato con il punteggio di 4-6, 7-6, 6-2, 7-6. Questo risultato ha innescato un'ondata di entusiasmo per il tennista piemontese, che cerca ora di portare avanti questo slancio positivo contro il formidabile avversario spagnolo.

Guardando ai precedenti impegni stagionali di Sonego, possiamo notare la sua partecipazione alla United Cup, dove ha subito due sconfitte contro Zverev e Mannarino. Successivamente, nel torneo di Adelaide, Sonego ha raggiunto il secondo turno ma è stato eliminato da Korda. Tuttavia, la sua vittoria iniziale agli Australian Open ha dimostrato che Sonego è pronto a superare sfide ardue.

Alcaraz, d'altra parte, ha iniziato la sua stagione con un'impressionante vittoria contro Richard Gasquet, chiudendo il match con un convincente 7-6, 6-1, 6-2. Il giovane spagnolo ha dimostrato di essere in forma smagliante e ora affronta Sonego con l'intenzione di continuare il suo cammino vincente nel torneo.

Partita che inizierà dalle 3.30 ora italiane in streaming su NOW. Se ti trovi all'estero e non vuoi rinunciare alla telecronaca in italiano procedi così:

Apri l’applicazione di NordVPN

Connettiti ad uno dei server localizzati in Italia così da ottenere un indirizzo IP del nostro paese

Apri NOW e selezionare lo streaming della partita tra Sonego e Alcaraz

Buona visione.

