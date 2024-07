Come vedere Real Madrid-Milan: diretta streaming dall'Italia e dall'estero

Real Madrid e Milan scendono in campo a Chicago per una nuova partita del Soccer Champions Tour 2024, l'evento estivo che vede club europei di lusso sfidarsi in alcune partite negli Stati Uniti mentre continuano la loro preparazione.

Il match si giocherà questa notte, tra mercoledì 31 luglio e giovedì 1 agosto, alle 2.30 ora italiana. Puoi vederla in streaming su DAZN e, se sei all'estero, sfruttare NordVPN per non rinunciare alla visione in italiano.

Usa NordVPN per guardare Real Madrid-Milan in streaming in italiano anche dall'estero

Con NordVPN puoi vedere Real Madrid-Milan in streaming in italiano anche se sei all'estero seguendo questi passaggi:

Se non hai un abbonamento NordVPN, sottoscrivi un piano in offerta Scarica l'app di NordVPN sul tuo dispositivo, lo stesso che userai per vedere la partita Apri l'app, accedi con le tue credenziali e connettiti a un server italiano Apri DAZN e inizia a guardare Real Madrid-Milan come se ti trovassi in Italia

Oltre a questo, NordVPN ti offre numerosi vantaggi come la sicurezza avanzata gestita da una crittografia di nuova generazione, velocità di connessione elevate grazie al protocollo NordLynx, protezione dalle minacce online, compatibilità con tanti dispositivi e supporto clienti sempre a tua disposizione. Scopri i piani in offerta per te.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.