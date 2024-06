Come vedere Portogallo-Repubblica Ceca in streaming dall'estero

Martedì 18 giugno, alle ore 21:00, il Portogallo di Cristiano Ronaldo farà il suo esordio a EURO 2024 nella sfida contro la Repubblica Ceca, match valido per la prima giornata della fase a gironi del Gruppo F, di cui fanno parte anche Turchia e Georgia. L'incontro sarà visibile in streaming su NOW con il pass Sport.

E all'estero? Se in questo momento ti trovi fuori dall'Italia, per guardare l'incontro di stasera avrai bisogno di attivare una VPN, il servizio di rete virtuale privata che consente di superare il blocco geografico dell'ISP, a causa del quale i contenuti di tutte le piattaforme streaming sono bloccati, inclusi quelli di NOW. Tra le migliori VPN disponibili sul mercato figura NordVPN, punto di riferimento per la velocità di connessione e le funzionalità di sicurezza extra: in queste ore i piani di due anni sono in sconto fino al 69%, con prezzi a partire da 3,99 euro al mese.

EURO 2024, Portogallo-Repubblica Ceca: come vederla in streaming dall'estero

Per vedere Portogallo-Repubblica Ceca di EURO 2024 in streaming dall'estero occorre sottoscrivere il pass Sport di NOW e attivare una VPN. Una volta completata l'iscrizione al pass Sport, in offerta a 14,99 euro al mese per 12 mesi invece di 24,99 euro, procedi con l'attivazione della VPN. Dopodiché scarica l'app della VPN, effettua l'accesso con le tue credenziali e connettiti a un server VPN posizionato in Italia, così da simulare una connessione dal nostro Paese. In automatico, i contenuti prima bloccati saranno ora di nuovo disponibili.

Il piano di due anni di NordVPN è in offerta a partire da 3,99 euro al mese per 24 mesi, con in più Giga gratis di dati eSIM per l'app Saily e una garanzia di rimborso di 30 giorni.

