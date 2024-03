Come vedere Mental in streaming dall'estero

Mental è una serie televisiva Original RaiPlay che tratta i disturbi mentali degli adolescenti. Prodotta da Rai Fiction e Stand by me, per la regia di Michele Vannucci, ha al centro la storia della 16enne Nico (Greta Esposito), a cui viene diagnosticata la schizofrenia: in seguito al ricovero in una clinica psichiatrica, farà la conoscenza di Michele (Romano Reggiani), Emma (Federica Pagliaroli) e Daniel (Cosimo Longo), insieme ai quali farà gruppo per affrontare un percorso difficile ma indispensabile per l'accettazione di sé.

Per vedere su RaiPlay in streaming dall'estero la serie Mental occorre attivare una VPN, il servizio che consente la visione dei contenuti bloccati dalle restrizioni geografiche. Al momento la migliore VPN per qualità dello streaming e funzionalità di sicurezza extra è NordVPN, leader nel settore delle VPN e in promo al prezzo speciale di 3,69 euro al mese per 24 mesi invece di 8,29 euro.

Mental, serie tv Original RaiPlay: come vederla in streaming

Di seguito la guida passo dopo passo per la visione dall'estero della serie tv Mental su RaiPlay:

Scarica l'app RaiPlay, gratis su Google Play Store e App Store. Attiva una VPN: al momento NordVPN è disponibile in offerta a 3,69 euro, con sconti fino al 68% e 3 mesi extra gratis per i piani di due anni. Esegui il download dell'app NordVPN sul dispositivo dove intendi guardare Mental. Seleziona uno dei server VPN posizionati in Italia per simulare una connessione dal nostro Paese e sbloccare così la visione dei contenuti bloccati su RaiPlay e su tutte le altre piattaforme streaming.

Non ti resta ora che aprire l'app RaiPlay, cercare tramite il menu di ricerca la serie Mental e goderti la visione di tutti gli episodi. Se ancora non l'hai fatto, registra infine un nuovo account gratuito sulla piattaforma streaming della Rai.

