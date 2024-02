Come vedere Loudermilk su Prime Video in streaming dall'Italia

Tra le serie tv più apprezzate dalla critica e purtroppo non disponibili in Italia segnaliamo Loudermilk, una serie canadese appartenente al genere "comedy drama" con protagonista un consulente psicologico che assiste donne e uomini alle prese con problemi di abuso di sostanze. Da gennaio 2024 tutte e tre le stagioni sono visibili su Amazon Prime Video, ma solo nel catalogo USA: esiste un modo per guardare tutti e 30 gli episodi anche nel nostro Paese?

Per vedere la serie televisiva Loudermilk su Amazon Prime Video in streaming dall'Italia occorre attivare una VPN e collegarsi alla piattaforma Prime Video con un account Amazon. La migliore VPN per ottenere un IP statunitense con una connessione veloce e sicura è NordVPN, oggi disponibile in offerta a 3,99 euro al mese per 24 mesi invece di 8,29 euro.

Come vedere la serie tv Loudermilk su Amazon Prime Video in streaming dal'Italia

La visione in streaming dall'Italia della serie TV Loudermilk su Amazon Prime Video richiede l'attivazione di un servizio VPN e la sottoscrizione ad Amazon Prime, l'abbonamento che include la piattaforma online Prime Video.

La migliore VPN per lo streaming disponibile oggi nel nostro Paese è NordVPN: non solo offre la connessione Internet più veloce rispetto alle VPN concorrenti, ma garantisce una sicurezza per i propri utenti senza eguali.

Nel momento in cui scriviamo questo articolo, il piano di due anni è in offerta a partire da 3,99 euro al mese, con tre mesi extra in regalo.

Una volta attivato il servizio, scarica l'app NordVPN sul dispositivo dove intendi guardare la serie Loudermilk, dopodiché effettua l'accesso al tuo account e scegli un server VPN posizionato negli Stati Uniti, in modo da simulare una connessione negli USA. Infine, non ti resta che collegarti a Prime Video con le credenziali del tuo account Amazon e avviare la riproduzione video della prima stagione.

