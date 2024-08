Come vedere la Serie A 2024/25 in diretta streaming dall'estero

Questo sabato, alle 18:30, l'anticipo della prima giornata Genoa-Inter darà il via ufficiale alla Serie A 2024/25. Anche quest'anno tutte le partite della massima divisione del campionato italiano di calcio saranno visibili su DAZN, la piattaforma streaming che detiene i diritti per trasmettere l'intera stagione.

Se si è all'estero, in vacanza o per lavoro, le cose però sono un po' diverse. Infatti, a causa delle restrizioni geografiche, i contenuti delle piattaforme streaming come DAZN sono bloccati. Per superare il blocco imposto dal proprio provider di servizi di rete la soluzione più efficace è attivare una VPN, grazie alla quale è possibile simulare una connessione dall'Italia. Il miglior servizio per velocità di connessione e funzionalità di sicurezza e privacy extra è quello proposto da NordVPN, al momento in offerta a 3,59 euro al mese per 24 mesi, con tre mesi extra in regalo e sconti fino al 71%.

Come vedere la Serie A 2024/25 all'estero

Ricapitolando dunque, per vedere le partite della Serie A 2024/25 all'estero occorre sottoscrivere uno dei piani DAZN disponibili e attivare una VPN. Nel dettaglio, dopo aver completo l'iscrizione è necessario connettersi a un server VPN posizionato in Italia, così da far credere all'ISP di essere nel nostro Paese anziché in una nazione straniera, e sbloccare in automatico la visione dei contenuti.

Per quanto riguarda invece DAZN, i piani di riferimento sono DAZN Standard e DAZN Plus, disponibili a partite rispettivamente da 34,99 euro al mese e 59,99 euro al mese per 12 mesi. La differenza sostanziale tra i due piani è che il secondo - al contrario del primo - consente di guardare le partite su due dispositivi diversi in contemporanea senza che siano necessariamente connessi alla stessa rete Internet.

Grazie alla nuova offerta in corso, i piani di due anni di NordVPN sono disponibili in promo a partire da 3,59 euro al mese per 24 mesi, con sconti fino al 71% e tre mesi extra di servizio in regalo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.