Come vedere la replica della 5° Live di X Factor 2024 in streaming dall'estero

X Factor 2024 è lo show del momento: la quinta Live è andata in onda lo scorso 21 novembre e sarà trasmessa in replica su TV8 (in chiaro, sul digitale terrestre) oggi, 26 novembre 2024, a partire dalle 21:30. Lo show sarà trasmesso anche in streaming tramite il sito di TV8.

Per chi si trova all'estero, quindi, c'è la possibilità di guardare in streaming la replica della quinta live di X Factor 2024. Basta utilizzare una VPN e selezionare un server italiano per avviare la connessione. A questo punto sarà possibile raggiungere il sito di TV8 per seguire lo show.

La VPN da utilizzare è NordVPN che, con l'offerta del Black Friday, è ora attivabile al prezzo scontato di 2,99 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 3 mesi extra e con 30 giorni di garanzia di rimborso.

Come vedere X Factor 2024 dall'estero: la procedura

La procedura da seguire per vedere la replica di X Factor 2024 in streaming dall'estero è semplice e veloce. Per prima cosa è necessario attivare una VPN: l'opzione giusta in questo momento è NordVPN, ottimizzata per lo streaming e con diversi server situati in Italia a cui collegarsi per ottenere un IP italiano.

A questo punto, dall'app di NordVPN è possibile selezionare un server italiano e avviare la connessione. Ora sarà sufficiente collegarsi al sito ufficiale di TV8 per seguire in streaming la replica della 5° Live di X Factor 2024 che sarà trasmessa questa sera, 26 novembre 2024, a partire dalle 21:30. Questo trucco può essere utilizzato anche per seguire dall'estero altri programmi in streaming.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.