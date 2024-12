Come vedere la puntata di MasterChef 14 del 26 dicembre dall'estero

MasterChef Italia terrà compagnia alle famiglie italiane anche nella serata di Santo Stefano. Appuntamento alle ore 21:15 di giovedì 26 dicembre, con la terza puntata della quattordicesima edizione: diretta su Sky Uno e in streaming su NOW con il pass Entertainment (in offerta a 6,99 euro al mese per 12 mesi invece di 8,99 euro).

Se per la giornata di Santo Stefano si è in vacanza all'estero, per vedere la terza puntata di MasterChef 14 occorre il pass Entertainment di NOW e una VPN. Quest'ultimo servizio è necessario per superare le restrizioni geografiche che impediscono la visione dei contenuti delle piattaforme streaming fuori dall'Italia.

Una delle migliori VPN disponibili è NordVPN, sia per la qualità dello streaming che per la disponibilità di server ovunque nel mondo. Al momento i piani di due anni sono in sconto del 74%, con prezzi a partire da 2,99 euro al mese e 3 mesi extra in regalo. La promozione prevede inoltre una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Come vedere la puntata di MasterChef 14 del 26 dicembre in streaming dall'estero

La visione in streaming dall'estero della puntata del 26 dicembre di MasterChef 14 richiede il pass Entertainment della piattaforma NOW e l'attivazione di una VPN (NordVPN scelta consigliata). Il passo successivo prevede la connessione a un server VPN posizionato in Italia, così da simulare una connessione dal nostro Paese.

Questo determinerà lo sblocco automatico dei contenuti in precedenza bloccati a causa delle restrizioni geografiche imposte dai provider Internet. Lo sblocco sarà valido per i contenuti di tutte le piattaforme streaming, sia quelle gratuite che a pagamento.

Appuntamento dunque a giovedì 26 dicembre, quando alle ore 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW avrà inizio il terzo appuntamento dell'edizione di quest'anno di MasterChef Italia. Dopo la conclusione degli inediti Blind Test, non senza qualche colpo di scena, la Masterclass è al completo, con 18 aspiranti chef più 2 in "panchina".

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.