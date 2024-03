Come vedere Il collegio in streaming anche dall'estero

Il Collegio è il docu-reality prodotto dalla Rai che va in onda ormai dal 2017 con un grande successo nazionale. In questo programma, un gruppo di adolescenti viene radunato in un collegio che oseremmo dire di altri tempi con l'intento di superare l'esame di terza media per ottenere il diploma.

Tutte le puntate della trasmissioni sono disponibili in streaming e on demand su RaiPlay, la piattaforma streaming gratuita che ti permette di guardare in diretta i canali televisivi dell'emittente nazionale e recuperare diversi film, serie TV e programmi televisivi. E se ti trovi all'estero? Dopo il pulsante ti spieghiamo come procedere, ma ti facciamo uno spoiler: approfitta dell'offerta su NordVPN.

Il Collegio in streaming dall'estero: come usare NordVPN

Accedere a RaiPlay dall'estero è teoricamente impossibile visto il blocco territoriale attivo sulla piattaforma. Per fortuna, usare una VPN come NordVPN ti permette di aggirare questo blocco geografico e di effettuare la visione come se ti trovassi in Italia facendolo peraltro alle migliori velocità streaming possibili. Ecco come fare:

Abbonati ad uno dei piani di NordVPN con le offerte attive per il 2024

Scarica NordVPN sul dispositivo che hai deciso di usare per la visione: che sia un PC, uno smartphone, un tablet non importa

sul dispositivo che hai deciso di usare per la visione: che sia un PC, uno smartphone, un tablet non importa Apri NordVPN e connettiti ad un server italiano dopo aver effettuato l'accesso con le tue credenziali

e connettiti ad un server italiano dopo aver effettuato l'accesso con le tue credenziali Adesso puoi aprire RaiPlay e selezionare le puntate de Il Collegio che vuoi recuperare

Come per magia, lo streaming si avvierà come se ti trovassi ancora in Italia. In più, NordVPN ti offre numerosi vantaggi come lo streaming ad alte velocità, la navigazione privata e sicura in qualsiasi condizione, la verifica dei download sicuri e molto altro ancora.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.