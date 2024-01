Lunedì 22 gennaio, quando in Italia saranno le ore 18:00, Guinea Bissau e Nigeria scenderanno in campo per l'incontro della terza giornata della fase a gironi di Coppa d'Africa. La partita sarà trasmessa in diretta TV su SI SoloCalcio e in streaming tramite l'app Sportitalia e il sito sportitalia.com. Purtroppo sia l'applicazione che il sito web ufficiale di Sportitalia all'estero non funzionano, a causa delle restrizioni geografiche imposte dai provider di rete. Per fortuna però esiste una soluzione.

Per vedere Guinea Bissau-Nigeria in streaming dall'estero occorre attivare un servizio VPN come NordVPN, grazie al quale è possibile superare il blocco geografico del provider di rete. Ti consigliamo NordVPN perché è la migliore VPN per guardare eventi sportivi in streaming, grazie a una connessione ultra-veloce e a un livello di sicurezza superiore a tutti gli altri servizi oggi disponibili.

Come vedere Guinea Bissau-Nigeria in streaming dall'estero con una VPN

Di seguito ti spieghiamo passo passo come fare per guardare la partita di Coppa d'Africa tra Guinea Bissau e Nigeria in streaming se sei all'estero utilizzando una VPN:

Sottoscrivi uno dei piani a scelta tra quelli offerti da NordVPN. Scarica l'app NordVPN sul dispositivo in cui intendi guardare l'incontro di calcio. Esegui l'accesso all'applicazione con le credenziali inserite durante la fase di registrazione. Vai alla pagina della lista dei server VPN e selezionane uno tra quelli presenti nel nostro Paese. Attendi la connessione del server VPN. Ora apri l'app Sportitalia o il sito web sportitalia.com e goditi la visione dell'incontro come se fossi in Italia.

Approfitta dell'offerta di NordVPN sui piani di due anni per attivare il miglior servizio VPN oggi disponibile a soli 3,99 euro al mese per i primi 24 mesi e guardare così tutti i tuoi contenuti preferiti ovunque tu sia, compreso il match Guinea Bissanu-Nigeria di Coppa d'Africa.

