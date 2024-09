Come vedere Empoli-Fiorentina in diretta streaming dall'estero

Oggi pomeriggio, allo stadio Carlo Castellani, si disputerà l'incontro di Serie A tra Empoli e Fiorentina, valido per la sesta giornata di campionato. La partita sarà trasmessa in streaming su DAZN per gli utenti abbonati al piano Standard o al piano Goal Pass. L'attivazione di uno dei due piani può essere completata tramite questa pagina dedicata di DAZN.

Per vedere invece Empoli-Fiorentina in streaming dall'estero occorre attivare anche una VPN, in modo da superare il blocco geografico imposto dai provider dei servizi di rete sui contenuti delle piattaforme streaming, DAZN inclusa. Una delle migliori VPN disponibili sul mercato per la visione delle partite all'estero è NordVPN, in questi giorni in offerta a partire da 3,59 euro al mese per 24 mesi, con garanzia di rimborso della durata di 30 giorni.

Come vedere Empoli-Fiorentina in streaming dall'estero

Ricapitolando dunque, il match della sesta giornata di Serie A Empoli-Fiorentina sarà visibile in streaming su DAZN con i piani Standard e Goal. All'estero sarà necessario attivare anche una VPN, al fine di simulare una connessione dall'Italia e superare in questo modo le restrizioni geografiche. L'orario d'inizio della partita è fissato per le 18:00 (ora italiana).

Per quanto riguarda il funzionamento del servizio VPN, le cose da sapere sono poche e semplici. Per prima cosa occorre sottoscrivere il piano della VPN desiderata, quindi si procede con il download della sua app per poi effettuare l'accesso. Fatto questo, non rimane che selezionare un server VPN posizionato in Italia, così da far credere al proprio provider Internet di essere connessi dall'Italia e non dalla nazione in cui ci si trova in questo momento. Quando la connessione VPN sarà attiva, il blocco dei contenuti DAZN e di tutte le altre piattaforme streaming verrà meno.

Il piano di due anni di NordVPN è in offerta a 3,59 euro al mese per i primi due anni. La promozione in corso include inoltre tre mesi extra di servizio in regalo e la garanzia di rimborso della durata di 30 giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.