Come vedere Cincinnati-New York Red Bulls in streaming (MLS)

Nella notte tra sabato 6 e domenica 7 aprile, alle 01:30 ora italiana, Cincinnati affronterà i New York Red Bulls nell'incontro valido per la settima giornata della MLS. Dopo i primi sei turni i padroni di casa sono al comando della Eastern Conference con 3 vittorie e 3 pareggi, mentre gli avversari dei NY Red Bulls inseguono con 3 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.

Per vedere in streaming la partita della MLS tra Cincinnati e New York Red Bulls occorre sottoscrivere l'abbonamento a MLS Season Pass su Apple TV. Il pass comprende tutte le partite della Major League Soccer, contenuti esclusivi e analisi approfondite.

MLS, Cincinnati-New York Red Bulls: come vederla in streaming

Ricapitolando dunque, la visione dell'incontro Cincinatti-New York Red Bulls richiede l'abbonamento a MLS Season Pass. Quest'ultimo è disponibile su Apple TV a 14,99 euro al mese o 99 euro per l'intera stagione. Chi ha un abbonamento a Apple TV+ attivo può invece ottenere una riduzione di prezzo: 12,99 euro al mese o 79 euro per tutta la stagione.

La nuova stagione è intanto iniziata così come si era conclusa quella precedente, vale a dire con Cincinnati subito a macinare una vittoria dietro l'altra. La finalista di Conference del 2023 parte con i favori del pronostico rispetto ai New York Red Bulls, che tornano per la prima volta su questo campo dopo la loro eliminazione al primo turno dei play-off.

Detto questo, non resta che ricordare l'appuntamento con uno degli incontri più importanti della settima giornata tra Cincinnati e New York Red Bulls: l'incontro avrà inizio all'1:30 (ora italiana) della notte compresa tra sabato 6 e domenica 7 aprile, e sarà visibile in streaming tramite l'app Apple TV con l'abbonamento MLS Season Pass.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.