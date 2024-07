Come uccidono le brave ragazze (serie Netflix): come vederla in Italia

Dal 1° luglio su Netflix è visibile la nuova serie televisiva Come uccidono le brave ragazze, adattamento del romanzo intitolato A Good Girl's Guide to Murder. Protagonista l'attrice Emma Myers, famosa per aver interpretato il personaggio di Enid Sinclair nella serie tv Mercoledì.

Al momento la serie Come uccidono le brave ragazze è visibile soltanto nel Regno Unito e in Irlanda, mentre in Italia debutterà soltanto a partire dal 1° agosto. Se non si vuole aspettare così tanto tempo, è possibile vedere anche qui in Italia la nuova serie con protagonista Emma Myers grazie all'utilizzo di una VPN, il servizio in grado di superare le restrizioni geografiche imposte dal proprio provider di rete simulando una connessione da un altro Paese. Tra le migliori si annovera NordVPN, la scelta ideale per chi è alla ricerca di un servizio facile da usare, veloce e sicuro: in questo momento è in offerta a 3,99 euro al mese per due anni invece di 8,29 euro, con Giga di dati eSIM gratis.

Come vedere la serie Netflix Come uccidono le brave ragazze anche in Italia

Per vedere da subito su Netflix Italia la nuova serie Come uccidono le brave ragazze bisogna connettersi a un server VPN posizionato nel Regno Unito o in Irlanda, dove la serie ha debuttato lo scorso 1° luglio.

Tre i piani di abbonamento Netflix disponibili: Standard con pubblicità, Standard, Premium. Il piano più economico è Standard con pubblicità, che al prezzo di 5,49 euro al mese offre la visione in Full HD e su 2 dispositivi in contemporanea. Se si vuole uno streaming senza pubblicità occorre puntare invece sul piano Standard a 12,99 euro, mentre per la massima risoluzione (4K + HDR) e l'utilizzo di 4 dispositivi in contemporanea bisogna scegliere il piano Premium a 17,99 euro al mese.

Tornando invece all'offerta di NordVPN, il piano di due anni è in promo a 3,99 euro al mese per due anni, con sconti fino al 69%.

