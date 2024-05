Come trovare e cambiare il numero di telefono di WhatsApp

Cambiare il numero di telefono su WhatsApp può essere necessario per vari motivi: passare a un nuovo dispositivo, acquistare una nuova SIM o semplicemente per motivi di privacy. Fortunatamente, il processo è semplice e veloce. Questa guida ti mostrerà come trovare il tuo numero WhatsApp attuale e come cambiarlo, sia che tu stia usando lo stesso telefono o uno nuovo.

Come trovare il tuo numero di telefono WhatsApp

Per trovare il tuo numero di telefono attuale su WhatsApp, segui questi passaggi:

Apri WhatsApp sul tuo telefono. Tocca l'icona con i tre punti verticali nell'angolo in alto a destra (su iPhone, vai alla scheda "Impostazioni" in basso a destra). Seleziona "Impostazioni". Tocca il tuo nome in alto per visualizzare il tuo numero di telefono registrato.

Come cambiare il numero di telefono WhatsApp

Se usi lo stesso telefono:

Inserisci la nuova scheda SIM nel telefono e apri WhatsApp. Vai su Impostazioni > Account > Cambia numero. Tocca "Avanti". Inserisci il tuo vecchio numero di telefono e il nuovo numero con il rispettivo prefisso internazionale. Scegli se vuoi notificare ai tuoi contatti il cambio di numero. Tocca "Fatto". Inserisci il codice di verifica ricevuto via SMS sul tuo nuovo numero.

Se usi un nuovo telefono:

Esegui il backup dei tuoi dati WhatsApp su Google Drive o iCloud sul tuo vecchio telefono. Cambia il numero di telefono sul tuo vecchio telefono come descritto sopra. Installa WhatsApp sul tuo nuovo telefono, inserisci il nuovo numero e ripristina il backup della chat. WhatsApp si disconnetterà automaticamente dal tuo vecchio telefono.

Cosa succede quando cambi il numero

I tuoi messaggi, gruppi e media esistenti non verranno influenzati.

WhatsApp conserva le informazioni del tuo account, le impostazioni e i contatti bloccati.

Il tuo vecchio account WhatsApp verrà cancellato.

I tuoi contatti riceveranno una notifica del cambio di numero (se hai scelto di attivare questa opzione).

Le chat di gruppo riceveranno una notifica automatica del cambio di numero.

Cose da tenere a mente

Assicurati di avere accesso sia al tuo vecchio che al tuo nuovo numero di telefono durante il processo di cambio.

Cambiare il numero non influisce sui tuoi dati WhatsApp esistenti.

Se non vuoi che il tuo vecchio numero possa accedere al tuo account WhatsApp, dovresti disattivare il tuo vecchio account prima di cambiare numero.

Cambiare il numero di telefono su WhatsApp è una procedura che garantisce la continuità dei tuoi messaggi, gruppi e media. Seguendo questi semplici passaggi, potrai effettuare la transizione senza perdere nessuna informazione importante.