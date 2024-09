Come proteggere e trasferire dati in sicurezza in ambito educational con QNAP

La trasformazione digitale è da anni in corso anche nell'ambito didattico, nei poli universitari e nei centri di ricerca. Un aspetto cruciale per le istituzioni educative consiste nella capacità di memorizzare e gestire i dati in modo sicuro. La crescente esigenza di interagire con volumi di dati sempre più impegnativi, evidenzia quando sia ormai essenziale dotarsi di tecnologie adeguate per garantire un ambiente educativo sicuro ed efficiente.

I NAS QNAP offrono soluzioni scalabili per l'archiviazione dei dati, favorendo la protezione delle informazioni personali, riservate, dei documenti di ricerca e delle risorse educative. Questi dispositivi supportano funzioni avanzate di backup e ripristino, assicurando che i dati siano sempre accessibili e scongiurando qualsiasi perdita di informazioni.

Attrezzarsi con un NAS (Network Attached Storage) evoluto non è tuttavia sufficiente: disporre di porte 2,5 GbE o 10 GbE sul NAS (capaci quindi di trasferire dati a una velocità di picco pari, rispettivamente, a 2,5 e 10 Gbps) non basta se i cavi Ethernet dell'impianto e gli switch di rete fanno da collo di bottiglia.

Sostituire quegli switch che hanno ormai fatto il loro tempo, potrebbe fungere da scintilla per avvalersi, anche nel segmento educational, di soluzioni di telefonia VoIP e di videosorveglianza integrate. In questo modo è possibile migliorare le comunicazioni e la sicurezza di dipendenti e personale.

La collaborazione e la condivisione delle risorse è un elemento chiave nel processo educativo. QNAP mette a disposizione risorse che facilitano il lavoro in team, svolto ormai quotidianamente nelle scuole di ogni ordine e grado, in ambito accademico, nelle strutture impegnate in attività di ricerca.

Archiviazione e gestione sicura dei dati nelle università e nei centri di ricerca: QNAP TS-h2287XU-RP

Nel contesto attuale dell'istruzione, la gestione e la protezione dei dati sono diventate priorità fondamentali per i grandi centri di ricerca, le università e i campus accademici.

QNAP TS-h2287XU-RP è un potente e versatile NAS di fascia alta progettato per soddisfare le esigenze di archiviazione, virtualizzazione e backup degli utenti. In ambito educational, con particolare riferimento alle università e ai centri di ricerca, questo dispositivo assicura prestazioni elevate, flessibilità e affidabilità per una vasta gamma di applicazioni.

Il cuore del TS-h2287XU-RP è un processore Intel Xeon E-2300 di ultima generazione, capace di gestire carichi di lavoro intensivi e multitasking con facilità. La potenza di elaborazione è supportata da una generosa dotazione di memoria, con supporto fino a 128 GB di RAM DDR4 ECC, garantendo prestazioni fluide anche negli scenari più impegnativi.

Con 16 alloggiamenti capaci di accogliere altrettanti hard disk SATA da 3,5" e 6 slot per SSD SATA da 2,5", il NAS garantisce ampio spazio e flessibilità. Il supporto per la cache SSD migliora ulteriormente le prestazioni IOPS, rendendo il dispositivo adatto a carichi di lavoro che richiedono accessi rapidi e frequenti ai dati.

La connettività non è da meno, con due porte 10GBASE-T e due porte 2,5 GbE che assicurano una banda elevata per trasferimenti dati veloci e efficienti. Lo slot PCIe Gen 4 offre possibilità di espansione future, permettendo di adattare il dispositivo alle esigenze in evoluzione di qualunque realtà.

Il sistema operativo QuTS hero: punta di diamante per adattare il NAS a qualunque attività

Sul fronte software, il TS-h2287XU-RP si distingue per la presenza del sistema operativo QuTS hero, basato sul file system ZFS (Zettabyte File System), che risulta già preinstallato sul NAS.

La piattaforma QuTS hero integra funzionalità cruciali per l'integrità e l'ottimizzazione dei dati. La deduplica, compressione e compattazione inline permettono di sfruttare al meglio lo spazio di archiviazione; gli snapshot quasi illimitati forniscono un solido sistema di protezione e ripristino rapido dei dati. Grazie ad essi, infatti, è possibile conservare immagini aggiornate della configurazione e del contenuto del NAS QNAP, ripristinabili rapidamente in caso di bisogno o di incidente informatico. La tecnologia QSAL (QNAP SSD Antiwear Leveling) contribuisce a prolungare la vita degli SSD, ottimizzando l'investimento nell'hardware.

La virtualizzazione è un altro punto di forza del TS-h2287XU-RP. Questo NAS evoluto supporta infatti la creazione e gestione di macchine virtuali Windows, Linux e Android, oltre a essere compatibile con container Docker e LXD. È un'ottima notizia per il mondo educational, che spesso si trova a dover gestire la necessità di mettere a disposizione nuove macchine per svolgere attività di ricerca, senza modificare la configurazione dei sistemi esistenti.

Le certificazioni VMware e Citrix Ready rendono il NAS QNAP una scelta affidabile per ambienti virtualizzati di classe enterprise: facile immaginare quanto sia semplice e immediato istanziare nuove macchine virtuali, girarle agli interessati, crearne il backup, duplicarle ed eliminarle quando non più necessarie.

Proteggere i dati evitando la perdita di informazioni importanti

In termini di backup e disaster recovery, il TS-h2287XU-RP offre una suite completa di soluzioni. Dal backup locale a quello remoto e cloud, dalla replica di snapshot al backup di macchine virtuali VMware e Hyper-V, fino al backup di dati SaaS come quelli provenienti da Google Workspace e Microsoft 365.

Sono tantissime le realtà del mondo educational che si appoggiano a servizi cloud come Google Workspace e Microsoft 365: in entrambi i casi i fornitori dei due servizi non sono responsabili del backup dei dati ma soltanto del corretto funzionamento dell'infrastruttura sottostante. Il NAS TS-h2287XU-RP integra tutti gli strumenti necessario per richiedere e gestire a tutto tondo anche i backup delle risorse cloud.

L'approccio al tema della sicurezza è anch'esso un fiore all'occhiello dei NAS QNAP: il supporto per crittografia AES-256, il firewall integrato e le funzionalità VPN per l'accesso remoto sicuro, insieme con le robuste opzioni di gestione degli utenti e dei permessi, rendono il TS-h2287XU-RP una soluzione affidabile per la protezione dei dati personali, riservati e, addirittura, sensibili.

La disponibilità del server VPN accessibile a distanza non ha prezzo: docenti, ricercatori e personale scolastico-accademico possono collegarsi al bisogno con l'infrastruttura del polo con cui collaborano per scaricare informazioni utili, accedere alle cartelle condivise e caricare dati (che saranno a loro volta sottoposti a backup).

Collaborazione e produttività

Un NAS come il TS-h2287XU-RP fornisce strumenti software come File Station per la gestione centralizzata dei file, Qsync per la sincronizzazione tra dispositivi e Qsirch per ricerche rapide e indicizzazione dei contenuti. Sono tutte funzionalità direttamente integrate in QuTS hero che facilitano il lavoro dei team distribuiti e migliorano l'efficienza operativa.

Performance

Le prestazioni del TS-h2287XU-RP sono impressionanti, con un throughput sequenziale fino a 9961 MB/s in lettura e 9670 MB/s in scrittura; IOPS random 4K che superano i valori di 991.000 e 440.000, rispettivamente in lettura e scrittura. Numeri che sono chiaro indizio di come il NAS QNAP sia pienamente in grado di gestire carichi di lavoro intensivi e applicazioni che richiedono elevate prestazioni I/O.

QNAP accorda ai clienti una garanzia di 5 anni e mette a disposizione efficaci funzionalità di monitoraggio proattivo dello stato dei dischi, assicurando massima tranquillità nel corso delle operazioni più critiche.

Possibilità di espansione virtualmente illimitate con TL-R2400PES-RP

Abbiamo detto che un NAS come il TS-h2287XU-RP non teme le richieste di scalabilità e sopperisce brillantemente a crescite di dati rapide, difficilmente gestibili con altre soluzioni.

QNAP TL-R2400PES-RP è un sistema JBOD (Just a Bunch Of Disks) a 24 alloggiamenti, progettato per estendere la capacità di archiviazione dei NAS QNAP attraverso un’interfaccia PCIe. Questo "cestello di espansione" è infatti equipaggiato con un'interfaccia PCIe Gen 3 x8, che consente una velocità di trasferimento dei dati fino a 64 Gbps, garantendo prestazioni ottimali in base allo slot PCIe del NAS e al tipo di dischi utilizzati.

Il dispositivo supporta hard disk SATA, risultando ideale per applicazioni che richiedono elevate capacità di archiviazione come backup, virtualizzazione, sorveglianza e gestione di dati multimediali.

Ricorrendo al TL-R2400PES-RP, le realtà educational possono espandere la capacità di un NAS QNAP QuTS hero e QTS (versione 5.1.2 e seguenti) fino a 4,1 PB (petabyte), collegando fino a 12 cassetti di espansione, con un totale di 288 dischi rigidi. Gli amministratori possono espandere facilmente i pool di archiviazione senza dover ricostruire le configurazioni RAID già esistenti, con un'installazione e gestione che risultano davvero immediate.

Dotato di alimentatori ridondanti, il dispositivo QNAP garantisce la continuità operativa e l’affidabilità. Inoltre, l’accensione e lo spegnimento del TL-R2400PES-RP sono collegati al NAS host, riducendo la complessità di gestione per il personale IT e migliorando l’efficienza operativa.

Ancora, utilizzando le schede di espansione storage QXP-3X8PES o QXP-3X4PES, si possono collegare più unità di espansione a cascata, consentendo una scalabilità su misura.

TL-R2400PES-RP si dimostra soluzione ideale per ambienti enterprise, istituti di ricerca scientifica e aziende di produzione multimediale che necessitano di un’archiviazione scalabile e ad alta capacità per il backup di dati massivi, archiviazione di macchine virtuali e container, per la gestione di grandi volumi di dati multimediali.

Costruire una rete a prova di trasferimenti dati impegnativi: switch QSW-M3224-24T

Nel mondo dell'istruzione e della ricerca, l'importanza di una rete stabile e performante è alla base di qualunque attività. L'evoluzione tecnologica ha portato scuole e università a integrare sempre più dispositivi connessi, piattaforme di apprendimento online e soluzioni cloud-based. In questo contesto, la gestione efficiente della rete diventa cruciale per garantire un'esperienza didattica senza interruzioni.

Lo switch gestito QNAP QSW-M3224-24T si presenta come una soluzione ideale per affrontare queste sfide, grazie alle sue caratteristiche avanzate e alla facilità di utilizzo.

Innanzi tutto, si tratta di un dispositivo L3 Lite: ciò significa che non solo esegue il forwarding dei pacchetti all'interno della stessa rete (come fanno gli switch di Layer 2), ma può anche inoltrare pacchetti tra diverse reti o sottoreti, utilizzando il routing IP. L3 Lite è ideale per tutti quegli ambienti in cui sono necessarie capacità di routing basilari (oltre a VLAN e DHCP), senza la complessità e i costi di uno switch Layer 3 completo.

QSW-M3224-24T offre una serie di funzionalità ad alte prestazioni progettate per soddisfare le esigenze di reti complesse e dense, tipiche degli ambienti scolastici e universitari. Tra i principali vantaggi del dispositivo spiccano la presenza di ben 24 porte 10 GbE Multi-Gigabit, in grado di supportare velocità fino a 10G, 5G, 2,5G e 1G, offrendo connettività veloce per aule, laboratori e uffici. Una versatilità che configura lo switch QNAP come un dispositivo perfetto a sostenere moderni dispositivi di rete ad alta velocità come NAS, workstation e dispositivi AV-over-IP.

Grazie alla tecnologia MC-LAG, lo switch è inoltre capace di garantire la continuità del servizio anche in caso di guasti fisici, elemento fondamentale in contesti educativi dove l'interruzione della rete può compromettere le lezioni, le attività di ricerca e quelle amministrative.

Gestione centralizzata con QSS Pro

Grazie all'interfaccia QSS Pro, la gestione della rete diventa intuitiva e accessibile anche per il personale tecnico scolastico meno esperto. La dashboard riassuntiva, il controllo del traffico e la guida alle impostazioni semplificano la manutenzione e il monitoraggio della rete.

Con il supporto di ACL (Access Control List), LLDP (Link Layer Discovery Protocol) e RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol), il QSW-M3224-24T offre una protezione efficace contro accessi non autorizzati e loop di rete, garantendo la sicurezza dei dati degli studenti e del personale.

Applicazioni AV-over-IP

Nell'ambito educativo, le applicazioni AV-over-IP sono fondamentali per le lezioni interattive e la gestione di videowall per conferenze e presentazioni. Il QSW-M3224-24T spazza via la necessità di ricorrere a cavi HDMI e semplifica la gestione del traffico multimediale, garantendo una distribuzione efficiente del segnale audio-video senza congestionare la rete.

In generale, le 24 porte multi-gigabit e le capacità di routing IP permettono di aggiungere nuovi dispositivi e segmentare la rete senza necessità di costosi aggiornamenti. Lo switch QNAP si presenta come una soluzione economica e performante che può crescere insieme alle esigenze delle scuole e delle università, fornendo sempre la larghezza di banda necessaria per supportare applicazioni future come l’intelligenza artificiale e la realtà aumentata.

La migliore soluzione per lo storage dei dati nei campus accademici: NAS QNAP TS-855eU-RP

Il NAS QNAP TS-855eU-RP è un dispositivo che può essere montato su rack: offre una soluzione potente e versatile per gli ambienti educativi, in particolare grazie all'integrazione di Boxafe, uno strumento fondamentale per il backup dei dati conservati su Google Workspace e Microsoft 365. Progettato per massimizzare l'efficienza e la sicurezza, il NAS si distingue per il suo design compatto, le prestazioni elevate e le molteplici funzionalità avanzate di backup e virtualizzazione.

TS-855eU-RP: le principali caratteristiche

Cuore pulsante del NAS TS-855eU-RP un processore Intel 8-core al quale è affiancata una connettività solida. Le due porte 2,5 GbE RJ45 consentono di migliorare significativamente la velocità di accesso ai dati e il trasferimento dei file. Utilizzando switch QNAP, è possibile creare reti ad alta velocità senza modificare radicalmente l'infrastruttura esistente.

Utilizzando schede PCIe si possono migliorare le prestazioni del NAS, integrando ad esempio SSD M.2 per la cache o connettività di rete fino a 25 GbE.

Il design a profondità ridotta (11,7 pollici) è particolarmente adatto per ambienti con spazi limitati, come rack AV o sale di controllo video. Questo rende il dispositivo ideale per istituzioni educative che necessitano di soluzioni flessibili e scalabili senza compromessi in termini di prestazioni.

Virtualizzazione e backup semplificato con Boxafe

Come accennato in precedenza, uno degli aspetti più interessanti del TS-855eU-RP è l'integrazione di Boxafe, una soluzione che semplifica notevolmente il backup dei dati di qualsiasi realtà educational da Google Workspace e Microsoft 365. Si tratta di una caratteristiche davvero apprezzabile, in quanto consente di garantire la sicurezza dei dati degli studenti e dei docenti, che spesso lavorano su piattaforme cloud.

Boxafe permette di eseguire backup regolari e senza interruzioni di email, calendari, contatti e documenti, riducendo al minimo il rischio di perdita di informazioni critiche. La piattaforma consente inoltre di ripristinare rapidamente i dati in caso di emergenza, offrendo una protezione contro attacchi ransomware ed errori umani.

L'utilizzo di Boxafe consente alle scuole, alle università e alle altre istituzioni educative di centralizzare il backup, eliminando la complessità legata all'uso di soluzioni di terze parti e i rischi derivanti dall'affidarsi esclusivamente ai provider cloud. Anche in ottica di conformità e sovranità del dato.

L’esclusivo servizio MARS consente di eseguire il backup di Google Foto e dei dati provenienti da istanze WordPress, direttamente sul NAS.

Funzionalità di sicurezza e protezione dei dati

In un contesto in cui la sicurezza dei dati è essenziale, soprattutto nell'ambito educativo, il NAS TS-855eU-RP prevede diverse misure di protezione avanzate. Tra queste, troviamo il supporto per snapshot multi-versione, che cattura lo stato del sistema in qualsiasi momento e ripristina rapidamente i dati in caso di necessità.

Lo strumento è particolarmente utile per mitigare le minacce dei ransomware, garantendo che gli utenti possano recuperare i dati senza dover pagare riscatti o affrontare lunghi tempi di inattività: la continuità operativa è preservata!

Il dispositivo supporta vari protocolli di backup, tra cui Rsync, FTP e CIFS, così da poter eseguire backup remoti o tra dispositivi, offrendo flessibilità alle istituzioni che utilizzano più server o NAS. La deduplicazione con l'applicazione QuDedup riduce ulteriormente il tempo e lo spazio di archiviazione necessari per i backup, rendendo il processo più efficiente.

Lo switch da usare in abbinamento: QSW-M3212R-8S4T

Un prodotto come QNAP QSW-M3212R-8S4T è uno switch gestito L2, progettato per rispondere alle esigenze di reti ad alta velocità in ambienti accademici come i campus universitari. Grazie al suo design compatto a mezza larghezza e alle sue prestazioni avanzate, questo switch offre flessibilità, connettività multi-gigabit e un'interfaccia di gestione intuitiva.

Dotato di otto porte in fibra 10GbE SFP+ e quattro porte 10GbE RJ45, lo switch permette di collegare dispositivi con diverse interfacce a velocità variabili (10GbE/5GbE/2,5GbE/1GbE/100M). La combinazione di porte SFP+ e RJ45 mette gli amministratori nelle condizioni di implementare una rete ibrida ad alta velocità, supportando sia il collegamento diretto tramite cavi DAC che l'uso di cablaggio RJ45 di categoria 6a o superiore.

L'interfaccia Web intuitiva semplifica la gestione centralizzata della rete e la una dashboard aggiornata in tempo reale mostra lo stato di connessione delle porte e il traffico, semplificando la risoluzione dei problemi e l'ottimizzazione delle prestazioni.

Funzionalità avanzate come LACP (Link Aggregation Control Protocol), VLAN, ACL (Access Control List) e LLDP (Link Layer Discovery Protocol), tutte supportate dallo switch gestito, sono essenziali per il controllo della larghezza di banda, la sicurezza della rete e la comunicazione efficiente tra i dispositivi collegati. Il protocollo RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol), inoltre, riduce il rischio di loop nella rete e garantisce una topologia ridondante ed espandibile.

Videosorveglianza, riconoscimento volti e superamento zone nelle scuole

In Italia, l'uso della videosorveglianza nelle scuole è un argomento complesso e delicato, che bilancia la necessità di sicurezza con il diritto alla privacy. L'installazione di telecamere nelle scuole è regolata dal Garante per la protezione dei dati personali e deve rispettare rigide normative sulla privacy.

In genere, la videosorveglianza è consentita solo per scopi specifici, come la sicurezza degli edifici e la prevenzione di atti vandalici, soprattutto al di fuori dell'orario scolastico.

Secondo quanto stabilito dal Garante Privacy, le aree esterne adiacenti all’istituto scolastico possono essere oggetto di riprese mediante telecamere di videosorveglianza anche durante le lezioni, purché non risultino pertinenti all’edificio. Le aree interne dei plessi possono essere anch'esse oggetto di riprese, ma solo ed esclusivamente negli orari di chiusura, non durante lo svolgimento delle attività scolastiche o extrascolastiche.

Ciò premesso, il ripetersi di atti di inciviltà a danno delle scuole e delle università italiane impongono, in certi casi, la necessità di allestire soluzioni di videosorveglianza e applicazioni avanzate come il riconoscimento facciale, ad esempio per l'accesso ad alcune zone.

Gli ambienti universitari e i poli di ricerca sono inoltre costantemente alla ricerca di soluzioni efficaci per la videosorveglianza e la gestione degli accessi proprio al fine di proteggere le attività in corso di svolgimento nei laboratori, le risorse utilizzate e quelle prodotte.

TS-AI642: NAS AI punta di diamante nell'elaborazione delle immagini e nella sorveglianza Smart

Basato su un SoC ARM Cortex octa-core con NPU (Neural Network Processing Unit) capace di esprimere una potenza computazionale fino a 6 TOPS, TS-AI642 è un NAS ideale per il riconoscimento di volti e oggetti, anche quelli che si dovessero muovere rapidamente. Questa capacità è fondamentale per monitorare aree come gli ingressi scolastici, compatibilmente con le disposizioni del Garante Privacy, nonché per analizzare rapidamente i dati provenienti da telecamere IP multiple.

Grazie alla compatibilità con oltre 6.000 telecamere IP e alla possibilità di gestire fino a 64 canali video tramite QVR Elite (due canali sono inclusi gratuitamente per chi acquista il NAS), TS-AI642 è perfetto per gli ambienti scolastici di grandi dimensioni. Le sue capacità di transcodifica video hardware (ARM NEON) assicurano che i video siano gestiti in modo efficiente, mentre le due uscite HDMI 4K permettono di monitorare in tempo reale più flussi video senza necessità di hardware aggiuntivo.

Il NAS QNAP può ospitare fino a 350 TB di storage con l'aggiunta di unità di espansione, un aspetto davvero importante per le attività di videosorveglianza che richiedono lunghi periodi di archiviazione dei flussi. La configurazione RAID 5 garantisce un’elevata protezione dei dati, riducendo il rischio di perdita delle informazioni in caso di guasti.

Con l’applicazione QVR Face Insight, inoltre, il NAS è in grado di analizzare i volti in meno di 0,2 secondi, permettendo un controllo efficiente degli accessi.

Licenze QVR Pro

Il TS-AI642 supporta QVR Pro, piattaforma di gestione video professionale che permette di ottenere fino a 64 canali di videosorveglianza. Due canali, come accennato in precedenza, sono inclusi gratuitamente, mentre ulteriori licenze sono disponibili in due modalità:

Licenze perpetue : per un pagamento una tantum, adatte per chi desidera una gestione a lungo termine senza costi ricorrenti.

: per un pagamento una tantum, adatte per chi desidera una gestione a lungo termine senza costi ricorrenti. Licenze in abbonamento: più flessibili per chi preferisce pagamenti dilazionati, adatti a realtà scolastiche che preferiscono ottimizzare i costi di implementazione.

Switch QSW-M2106R-2S2T: la migliore accoppiata con il NAS AI

Con due porte in fibra 10GbE SFP+, due porte 10 GbE RJ45 e sei porte 2,5 GbE, lo switch QNAP QSW-M2106R-2S2T permette un'installazione flessibile, sfruttando la velocità della fibra e la convenienza del rame, ideale per reti ibride ad alta velocità.

La compatibilità con i diversi profili più usati (10G, 5G, 2,5G, 1G, 100M), permette allo switch di adattarsi alle esigenze di larghezza di banda senza dover sostituire il cablaggio esistente, offrendo un immediato potenziamento delle prestazioni di rete, anche con cavi Cat 5e o superiori.

Il supporto LACP, VLAN, ACL e QoS migliora la gestione e l'ottimizzazione della rete, consentendo una maggiore flessibilità e controllo della banda, cruciali per gestire ambienti con traffico elevato o applicazioni critiche.

Il sistema di gestione QNAP Switch System (QSS) offre un’interfaccia Web intuitiva per monitorare e gestire facilmente le prestazioni della rete. Inoltre, il supporto per gli aggiornamenti online del firmware garantisce una sicurezza costante senza complicazioni.

Sorveglianza e telefonia VoIP: la soluzione numero uno è lo switch QGD-1602P

Concentrandoci sempre sul segmento educational, lo switch QNAP QGD-1602P si propone come una soluzione innovativa per la gestione di reti, sorveglianza e telefonia VoIP.

Il dispositivo combina infatti le funzionalità di uno switch PoE (Power-over-Ethernet) gestito con capacità di elaborazione avanzate: un connubio ideale per scuole e università che necessitano di una rete sicura, efficiente e scalabile.

QGD-1602P è il primo switch PoE gestito al mondo in grado di supportare macchine virtuali (le scuole possono implementare server virtuali o applicazioni di gestione della rete, riducendo la necessità di hardware separato), ed è progettato per gestire reti di nuova generazione come Wi-Fi 6 e infrastrutture SD-WAN.

La gestione remota tramite QuWAN Orchestrator permette agli amministratori di configurare e monitorare l'intera rete da un'unica piattaforma, ottimizzando le risorse e migliorando la sicurezza delle comunicazioni tra le sedi.

Tra le principali caratteristiche menzioniamo la presenza di porte 2,5 GbE e 10GbE SFP+, il supporto per PoE fino a 90W (lo switch riesce ad alimentare dispositivi con elevato consumo energetico come access point, telecamere PTZ IP, segnaletica digitale e illuminazione LED), la tecnologia Intel QuickAssist (QAT) che ottimizza le prestazioni di VPN IPsec, migliorando la sicurezza e la velocità di trasmissione dati.

Grazie alle abilità PoE, è possibile alimentare più telecamere ad alta risoluzione e gestire le registrazioni attraverso applicazioni integrate come QVR Pro. Inoltre, le capacità di rete del QGD-1602P, insieme alla tecnologia IPsec VPN, lo rendono una scelta eccellente per l'integrazione della telefonia VoIP. La bassa latenza e l'elevata velocità di trasmissione garantiscono chiamate chiare e ininterrotte, permettendo alla struttura scolastica di utilizzare soluzioni VoIP per comunicazioni interne ed esterne.

Gestione dei contenuti multimediali in ambito educational

In un contesto educativo moderno, la gestione efficiente dei contenuti multimediali è essenziale per supportare l'apprendimento e garantire l'accesso rapido e sicuro alle risorse digitali. Il NAS QNAP HS-264 si presenta come una soluzione ideale per scuole, università e istituti formativi, offrendo una piattaforma centrale per l'archiviazione e lo streaming di contenuti multimediali ad alta risoluzione, con funzioni avanzate di sicurezza e accessibilità.

Il NAS HS-264 consente di archiviare centralmente video didattici, materiali educativi multimediali e documenti digitali. Grazie alle app integrate come QuMagie, Video Station e Music Station, gli utenti hanno la possibilità di organizzare e gestire facilmente foto, video e musica per corsi, laboratori e progetti educativi.

Uno dei punti di forza del HS-264 è la capacità di supportare lo streaming e la transcodifica di contenuti 4K grazie alla doppia uscita HDMI 2.0 e al processore Intel Celeron N5105.

Il dispositivo si trasforma così in un vero e proprio "centro educativo", utilizzabile per la riproduzione di video formativi e la trasmissione di eventi in alta definizione su schermi e dispositivi mobili.

Switch QSW-1108-8T per migliorare le prestazioni di rete

Lo switch QNAP QSW-1108-8T è uno strumento ideale da abbinare al NAS QNAP HS-264 nei contesti educativi. Diverse caratteristiche lo rendono particolarmente adatto a soddisfare le esigenze del segmento legato alla didattica.

Grazie alle otto porte 2,5 GbE, lo switch consente di sfruttare appieno la velocità del NAS HS-264 e di altri dispositivi di rete ad alte prestazioni, offrendo una larghezza di banda ottimale per le attività didattiche che richiedono trasferimenti di file veloci, come la gestione di grandi dataset, contenuti multimediali o backup di progetti. Il supporto per diverse velocità di connessione (2,5G/1G/100M) permette di collegare un'ampia gamma di dispositivi: dai PC agli strumenti didattici avanzati, con la possibilità di estendere la rete in futuro senza alcuna difficoltà.

Con una configurazione plug-and-play e supporto per cavi Cat 5e esistenti, l'implementazione dello switch non richiede costosi aggiornamenti dell'infrastruttura di rete. Questo lo rende particolarmente interessante per le scuole e le università, dove il budget è spesso limitato.

Il design senza ventole riduce al minimo il rumore, garantendo un ambiente di apprendimento silenzioso e confortevole: lo switch svolge quindi le sue attività in maniera discreta nelle aule, nelle biblioteche e nei laboratori.

Il rilevamento e il blocco automatico dei loop di rete migliorano la stabilità della LAN, prevenendo interruzioni e garantendo la continuità del lavoro degli studenti e del personale.

Conclusioni

La trasformazione digitale nel settore dell'istruzione si è rivelata non solo un'opportunità, ma una necessità imprescindibile per le istituzioni educative. Le soluzioni QNAP offrono un supporto completo e integrato per affrontare le sfide della digitalizzazione: dalla gestione dei dati alla sicurezza delle infrastrutture.

I NAS QNAP si distinguono per la loro capacità di fornire soluzioni scalabili e sicure per l'archiviazione dei dati, un aspetto cruciale per proteggere le informazioni e le preziose risorse educative. Parallelamente, gli switch QNAP garantiscono una connettività ad alta velocità, essenziale per sostenere le crescenti esigenze sul versante networking al servizio dell'apprendimento digitale e della ricerca avanzata.

Nel contesto della sicurezza fisica, le soluzioni di videosorveglianza QNAP, sempre nel rispetto delle rigide normative sulla privacy, contribuiscono a creare un ambiente protetto per studenti e personale. Questo aspetto, unito alla gestione efficiente dei contenuti multimediali facilitata dai NAS QNAP, migliora significativamente l'esperienza di apprendimento e la distribuzione dei materiali didattici in formato digitale.

L'integrazione sinergica dei sistemi di archiviazione, rete e sicurezza QNAP consente di ottimizzare le risorse IT e ridurre i costi operativi, un fattore non trascurabile per le istituzioni educative spesso soggette a vincoli di budget.

In definitiva, investire in soluzioni tecnologiche avanzate come quelle offerte da QNAP non si limita a migliorare l'efficienza operativa delle istituzioni educative. Rappresenta un passo fondamentale verso la preparazione degli studenti per un futuro sempre più digitalizzato. La trasformazione digitale nell'istruzione, supportata da infrastrutture robuste e sicure, si configura come la chiave per fornire un'educazione di qualità nell'era moderna.

