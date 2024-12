Come il cloud hosting può migliorare il tuo sito web e la tua attività

Chi si occupa di siti web o ha in programma di svilupparne uno nuovo non può non prendere in considerazione le opportunità offerte dal cloud hosting. E in modo particolare dai piani di Hostinger in promozione con un risparmio fino al 65%.

Perché ricorrere a un servizio di cloud hosting

Il cloud hosting è quel tipo di tecnologia che, a differenza dell’hosting tradizionale, distribuisce i dati di un sito web su più server interconnessi (e non su un unico server fisico). Questa innovazione consente di avere un sito più veloce (grazie all’allocazione dinamica delle risorse), più affidabile (se un server ha problemi non va offline tutto il sito) e con possibilità di scalabilità (è possibile in qualsiasi momento integrare più risorse senza interruzioni).

L’offerta di Hostinger si articola su tre piani dedicati al cloud hosting sia per la creazione ex novo di siti web che per la migrazione di quelli esistenti verso il proprio spazio in cloud. I piani in promozione sono:

Cloud Startup – 7,99€ al mese – RISPARMIO DEL 60%

– 7,99€ al mese – RISPARMIO DEL 60% Cloud Professional – 13,99€ al mese – RISPARMIO DEL 65%

– 13,99€ al mese – RISPARMIO DEL 65% Cloud Enterprise – 29,99€ al mese – RISPARMIO DEL 50%

Tutti i piani di Hostinger si caratterizzano per un’elevata potenza, flessibilità, stabilità e sicurezza. A questo proposito è importante sottolineare come, direttamente dal pannello di controllo, sia accessibile l’assistenza professionale attiva 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Per un business che non conosce interruzioni e pensa sempre a offrire un servizio puntuale ai propri clienti.

Grazie al cloud hosting di Hostinger si ha accesso a una serie di strumenti di facile utilizzo che consentono di sviluppare al meglio il proprio progetto digitale. Per ogni sito sono previsti aggiornamenti automatici, backup pre-aggiornamento automatici, strumenti di verifica della compatibilità per prevenire errori e strumenti AI Content Creator per ottimizzare e perfezionare i contenuti da inserire sul proprio sito. Una soluzione altamente efficace e completa per migliorare la visibilità del sito e la competitività della tua azienda.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.