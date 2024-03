Come guardare È sempre Cartabianca in streaming dall'estero

È sempre Cartabianca è il talk show condotto da Bianca Berlinguer che, interpellando numerosi ospiti, tratta argomenti di attualità e politica. La trasmissione va in onda sui canali Mediaset e puoi di conseguenza recuperare ogni puntata in streaming su Mediaset Infinity. E se ti trovi all'estero? Ti spieghiamo subito come fare con NordVPN.

È sempre Cartabianca in streaming: come vedere le puntate dall'estero

La presenza del talk show nel catalogo di Mediaset Infinity è sicuramente una grande fortuna dato che ti permette di recuperare le puntate che ti sei perso o hai amato quando vuoi. Se invece ti trovi all'estero in linea teorica non puoi accedere per un blocco territoriale, comunque facilmente aggirabile sfruttando una VPN come NordVPN in questo modo:

Acquista un abbonamento mensile, annuale o biennale sfruttando le nuove offerte per NordVPN

Scarica l'applicazione ufficiale NordVPN sul dispositivo che hai scelto per la visione

sul dispositivo che hai scelto per la visione Apri NordVPN e, dopo aver inserito le credenziali, seleziona un server italiano

e, dopo aver inserito le credenziali, seleziona un server italiano Apri Mediaset Infinity e dai inizio alla visione di È sempre Cartabianca

Come vedrai, magicamente potrai vedere questo e gli altri contenuti della piattaforma come se ti trovassi in Italia. Con NordVPN puoi avere inoltre numerosi altri vantaggi, come una navigazione sicura e privata, la protezione dei download e molto altro ancora.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.