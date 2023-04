Come eliminare tutti i costi della Carta di Credito? Ora c'è Carta YOU

Le carte di credito, nella maggior parte dei casi, presentano diversi costi da tenere in considerazione. Ci sono i costi fissi, come il canone mensile e i costi legati al conto corrente abbinato (molte banche obbligano i clienti ad aprire un conto per accedere alla carta di credito). Bisogna, inoltre, considerare le commissioni sui pagamenti e, soprattutto, sul prelievo di contante.

Eliminare i costi della carta di credito è possibile: puntando su di una carta di credito a zero spese, infatti, è possibile eliminare tutte le voci indicate in precedenza accedendo ad uno strumento di pagamento completo e senza costi. La scelta giusta, in questa categoria di carte di pagamento è Carta YOU.

Si tratta di una carta a canone zero che non presenta commissioni su pagamenti e prelievi e aggiunge una polizza viaggi gratis oltre alla possibilità di rateizzare le spese. La carta utilizza il circuito Mastercard ed è, quindi, accettata in tutto il mondo. Per richiedere l'emissione della carta è possibile fare riferimento al sito ufficiale di Carta YOU:

Carta YOU: la scelta giusta per eliminare tutti i costi della carta di credito

Con Carta YOU è possibile accedere ad una carta di credito davvero a zero spese. Questa carta si caratterizza per:

canone zero a tempo indeterminato

a tempo indeterminato prelievi e pagamenti senza commissioni , anche se effettuati all'estero

, anche se effettuati all'estero emissione senza apertura di un nuovo conto corrente (che potrebbe comportare spese aggiuntive)

(che potrebbe comportare spese aggiuntive) polizza viaggi gratuita

possibilità di rateizzare le spese sostenute (con l'applicazione di un tasso di interesse)

sostenute (con l'applicazione di un tasso di interesse) uso del circuito Mastercard che la rende accettata in tutto il mondo.

Per richiedere Carta YOU è possibile seguire la procedura online di seguito:

Il plafond di Carta YOU viene definito a seguito dell'emissione, sulla base dei dati forniti dal cliente, e viene incrementato nel corso del tempo, senza costi, se il cliente si conferma un buon pagatore, saldando quanto dovuto nei tempi corretti. È possibile, in ogni caso, richiedere l'incremento del plafond in base alle proprie esigenze.

