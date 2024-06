Collabora in sicurezza su reti di lavoro remoto tramite una VPN

Al giorno d'oggi il mondo del lavoro è molto diverso rispetto a qualche anno fa. La rivoluzione dello smart working ha portato milioni di persone a cambiare in maniera drastica le proprie abitudini, non senza qualche difficoltà. Ma la sfida più impegnativa riguarda la sicurezza delle reti aziendali, dato che senza un'adeguata protezione potrebbero essere prese di mira dai cybercriminali, con tutte le conseguenze del caso.

La soluzione migliore in questi casi è dotarsi di una VPN premium, in grado di offrire la massima protezione e privacy nell'ambiente di lavoro. In Italia uno dei fornitori VPN punto di riferimento nel settore è NordVPN, che dalla sua ha anche una funzionalità speciale per collaborare in sicurezza su reti di lavoro remoto. A tal riguardo segnaliamo l'offerta in corso sul piano di due anni, proposto a 3,69 euro al mese invece di 8,29 euro, con sconti fino al 71% e una gift card in regalo del valore massimo di 50 euro.

Collaborare in sicurezza su reti di lavoro remoto con una VPN

Tra i tanti vantaggi di NordVPN, uno dei più importanti riguarda la funzionalità proprietaria Meshnet, attraverso cui è possibile creare una rete privata, garantendo allo stesso tempo la privacy e la sicurezza dei dati trasmessi, in aggiunta alla protezione dei dispositivi presenti. Una soluzione ideale quindi per le collaborazioni tra colleghi da remoto, indipendentemente dalla posizione di ciascuno e dai dispositivi in uso. Meshnet è infatti compatibile con tutti i principali sistemi operativi, da Windows a macOS, da Android a iOS, oltre a Linux.

Il servizio Meshnet è incluso gratis in ogni piano NordVPN, punto di riferimento nel settore. In queste ore la speciale promozione di primavera consente di ottenere un risparmio fino al 71%, con prezzi a partire da 3,69 euro al mese, più tre mesi extra in regalo e la garanzia di rimborso di 30 giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.