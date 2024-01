Codice sconto del 15% con Novakid: fai imparare l'inglese ai tuoi bambini

Per insegnare l'inglese ai bambini dai 4 ai 12 anni, è necessario dare loro degli input particolari. Novakid rende l’insegnamento di una nuova lingua coinvolgente e divertente. È anche economico, visto che con il codice promo ILSOFT15, puoi ottenere uno sconto del 15% sul primo acquisto.

A prendere per mano i bambini ci sono insegnanti certificati, che insegneranno loro l’inglese in modo semplice, veloce e, soprattutto, divertente. Si tratta di veri e propri esperti che si aggiornano continuamente in modo da insegnare con standard di alta qualità.

Con Novakid, corsi su misura per ogni bambino

Novakid trasforma l’insegnamento dell'inglese in un gioco. La metodologia e la velocità dei corsi vengono adattati in base all'età e alle caratteristiche di ogni bambino, creando un percorso personalizzato. Niente aule: i bambini possono seguire le lezioni comodamente da casa.

Inoltre, le lezioni di Novakid sono tutto fuorchè tradizionali. La realtà virtuale svolge in questo un ruolo importante. Tramite essa, i bambini possono andare all’esplorazione di musei e gallerie di livello internazionale, così impareranno in maniera davvero unica.

Le lezioni tenute dagli insegnanti sono esclusivamente in inglese per abituare i bambini a comunicare subito in questa lingua.

Inoltre, le lezioni seguono lo standard internazionale previsto dal Quadro europeo comune di riferimento per le lingue. Non ti resta che entrare nel sito di Novakid e iscrivere tuo figlio/a al corso di Inglese.

Ricordati di usare il codice ILSOFT15, che ti consente di risparmiare il 15% sul costo complessivo del corso.

