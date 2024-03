Codice promo Credem per ottenere fino a 100€ in Buoni Regalo Amazon.it

Un’offerta imperdibile ti attende con Credem Banca: apri il tuo conto Credem Link e inserisci il codice promo CREDEM100 per ricevere fino a 100€ in Buoni Regalo Amazon.it. Un’opportunità davvero unica per poter fare acquisti sul famoso e-commerce senza mettere mano al portafoglio.

A parte questa offerta, Credem Link rappresenta la soluzione ideale per chi desidera un conto corrente digitale, senza costi di gestione, completo di carta di debito internazionale Mastercard e accesso gratuito all’Internet Banking. Continua a leggere per saperne di più.

Codice promo Credem Link, ma anche tanti altri vantaggi

Aprire il conto è solo l’inizio. Utilizzando la tua carta di debito Mastercard per acquisti di almeno 200€ mensili, potrai accumulare buoni regalo Amazon.it. Ogni mese, da maggio ad agosto, avrai l’opportunità di guadagnare 25€ in buoni, raggiungendo un totale di 100€.

Ecco come funziona:

Maggio : spendi 200€ e ottieni un buono da 25€.

: spendi 200€ e ottieni un buono da 25€. Giugno : un altro mese, un altro buono da 25€ per te.

: un altro mese, un altro buono da 25€ per te. Luglio : continua a spendere e continua a guadagnare.

: continua a spendere e continua a guadagnare. Agosto: completa l’estate con il tuo ultimo buono da 25€.

I buoni regalo saranno accreditati entro due mesi dalla fine di ogni periodo promozionale, garantendoti un autunno ricco di opportunità su Amazon.it.

Abbandona il tuo vecchio conto bancario oppure aprine uno nuovo con Credem. Questa è un’opportunità che difficilmente si ripresenterà in futuro. Quindi, fallo oggi stesso e inizia a raccogliere i tuoi buoni regalo. Ricorda, l’offerta è valida fino al 5 aprile. Ricorda di inserire il codice promo durante la fase di apertura per non perderti i buoni Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.