Cloud storage e crittografia end to end: combinazione vincente a prezzo ridotto

Nella scelta del servizio di cloud storage da utilizzare per archiviare i propri dati è fondamentale prestare la massima attenzione alla sicurezza. Non è possibile scendere a compromessi su quest'aspetto che deve rappresentare uno dei principali parametri da considerare per valutare il servizio a cui affidarsi. Poter sfruttare la crittografia end to end per proteggere i dati salvati deve essere considerato come un plus importante quando si sceglie un nuovo servizio di cloud storage.

Per questo motivo, puntare su NordLocker è, in questo momento, la scelta giusta grazie alla possibilità di unire cloud e crittografia end to end. Il servizio è disponibile in versione gratuita, con 3 GB di spazio in cloud, oppure con soluzioni in abbonamento da 500 GB e 2 TB. Il costo parte da 2,99 euro al mese e ci sono anche offerte dedicate ai clienti business. Tutti i dettagli sono disponibili tramite il sito ufficiale di NordLocker.

NordLocker: cloud storage protetto dalla crittografia a prezzo vantaggioso

Scegliere NordLocker apre le porte a tanti vantaggi. Il servizio propone tanti Giga in cloud con la protezione della crittografia. Le opzioni sono:

3 GB gratis a tempo indeterminato

a tempo indeterminato 500 GB al costo di 2,99 euro al mese con fatturazione annuale (7,99 euro al mese con fatturazione mensile)

al costo di con fatturazione annuale (7,99 euro al mese con fatturazione mensile) 2 TB al costo di 6,99 euro al mese con fatturazione annuale (19,99 euro al mese con fatturazione mensile)

Su tutti i piani c'è la possibilità di utilizzare la crittografia end to end senza limiti per proteggere i propri dati. I piani a pagamento, inoltre, aggiungono servizi dedicati per la condivisione in sicurezza dei file. Per iniziare a provare NordLocker, con la versione gratuita o quella a pagamento (c'è un periodo di 30 giorni per richiedere il rimborso integrale) è possibile sfruttare il link qui di sotto.

